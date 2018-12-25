功夫茶：僭建告民不告官　執法標準喺邊度

篤篤篤撐，大戲開鑼，丑角上場。邊個？咪又係嗰位醜聞纏身、鑊氣爆燈、仕途就快玩完嘅亂政司司長鄭若驊咯。



各位看官都知，鄭若驊名下屯門別墅海詩四號物業有四處僭建物，佢老公名下別墅海詩三號屋有五處僭建，到頭來佢老公等收告票，鄭若驊就好逍遙。咁都唔止，鄭若驊另有三個分別位於淺水灣海峰園、沙田駿景園同火炭金豪工業大廈嘅物業亦發現僭建物，屋宇署又講到明話唔會考慮檢控。喂，當局執法一時一樣，因人而異，唔怪得人哋話，香港法律可以搓圓撳扁，核心價值淪為「偏心價值」喇！



最好笑係，鄭若驊屯門住宅僭建單嘢甩到身，律政司藉口係「證據不足」；另外三個物業僭建又唔使告，屋宇署嘅說法係因為阿姐佢已經「主動委任認可人士清拆」喎。其實係人都知，鄭若驊唔係上任前靜雞雞處理完僭建問題，而係啱啱履新就被傳媒踢爆醜聞，遭到各方追殺，灰頭土臉走投無路之下，先至唔情唔願搵人執手尾啫，係「主動」定「被動」，屋宇署唔好當七百萬香港人係傻仔至得㗎。



官老爺玩包庇直頭玩到出晒面，律政司包庇權貴同反中亂港勢力，屋宇署就包庇律政司司長，總之「官者有其包」、「你包我又包」，大家圍威喂，仲話法律面前人人平等喎，簡直笑大人個口！正如有學者話齋，鄭若驊根本係諗住就算被人篤爆，都可以用律政司個牌頭壓住，用地位凌駕法律，博人唔敢揸正嚟做，結果屋宇署又真係發晒軟蹄。



講到呢度，功夫茶諗起一樣捲入僭建醜聞嘅前政務司司長、金句王唐唐，當時唐唐話明「僭建就係僭建，違法就係違法」，仲話「做男人要有膊頭，做公職要有腰骨」，結果係點？結果係佢太太淪為被告，佢老哥就繼續吊吊揈競選特首。家陣鄭若驊又係咁，夫妻雙雙捲入僭建，結果都係一方上身，一方甩身。不同嘅係，一個係推老公去死，另一個就將隻鑊卸咗畀老婆，好一齣「夫妻本係同林鳥，大難臨頭各自飛」！



睇到喇，古時就話「天子犯法與庶民同罪」，內地就話反腐敗「不封頂」，香港就玩「刑不上律政司司長」。係古代有法治，定今時有法治；係內地有法治，定香港有法治，仲使問咩！香港有啲咁嘅人做律政司司長，一味徇私枉法，充當反中亂港勢力嘅保護傘，法律面前，漢奸洋奴同官老爺更加平等，香港點可能唔禮崩樂壞，亂象叢生？



一句到尾，醜婦終須見家翁，做人最緊要有自知之明，好心僭建驊唔好再龜縮嘞。



