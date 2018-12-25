神州觀察：豬瘟洶湧下廣州　香港危在旦夕間

內地自八月初爆發非洲豬瘟以來，形勢每況愈下，累計至今已有二十幾個省區逾五十個城市淪陷。如果說之前頻發的疫情離香港尚遠，影響不大，如今已然殺到香江邊上，港人恐難再淡定，香港失守或只在朝夕之間。



繼珠海香洲區爆發非洲豬瘟之後，數日間已蔓延至廣州黃埔區，農業農村部日前通報疫情，並於涉事養豬場三公里外設立檢查站，展開撲殺處理工作。然而該通報出現延誤，疑因適逢冬至，為免破壞節日氣氛，當局拖到第二天才通報，遭輿論狠批漠視民眾健康，麻木不仁。



其實當局對待非洲豬瘟疫情的態度一向如此，否則也不會出現如今遍地開花的局面，雖然自首宗豬瘟爆發後，當局便信誓旦旦會全力投入抗疫工作，但愈來愈嚴峻的疫情，已證明當局的承諾僅是一紙空言。事實上，整個黃埔區早在一年前就被劃為畜禽禁養區，結果不但違規養殖場遍布，更因監管不力而淪為疫區，當局絕對難辭其咎。



再說珠海的疫情，事發前兩個月，當地就發現生豬異常死亡現象，惟當局卻以豬隻體質較弱搪塞，說只是受寒而死，處處為疫情打掩護，就是不為民眾着想，疫情豈有不擴散之理。至於被確認為該疫情源頭的順德某養豬場，多年前便遭當地村民投訴衞生狀況惡劣，卻一直不獲當局理會；而該養豬場更於數日前已開始撲殺豬隻，奈何官方又是遲遲隱瞞不報，以致疫情很快攻入珠海，並蔓延至其他城市，繼續禍害國人。



正如有台灣專家質疑，內地非洲豬瘟疫情絕對不止官方公布的那麼少，無論是傳播速度之快，傳播範圍之廣，皆遠超歐洲同類疫情指標，當中到底隱瞞了多少無從知曉；但從當局至今仍抱持的豬瘟不傳人、吃豬肉安全等懈怠宣傳意識，以及粗疏落後的除疫手法來看，各方憂慮只會愈來愈深，百姓的食安健康更加難保。



值得一提的是，台灣當局在嚴防非洲豬瘟方面還是有不少可圈可點之處，台灣海關連日來不斷加強抽檢力度，並提高處罰額度，成功截獲多宗遊客私攜豬肉入境個案。相比之下，本港應對疫情仍漫不經心，一味強調豬瘟不傳染人類，更被踢爆大搞雙重標準，豬場發現疫情即一隻不留，屠場內的豬染疫則不必全部撲殺，留下重大安全漏洞。



如今的現實就是，指望內地把關對抗非洲豬瘟已成泡影，而港府自身更是不爭氣。想當年，不論是奪取近三百條人命的沙士，還是禽流感、豬流感、有毒大閘蟹，皆可輕易流入，一再令港人付出慘重代價，惟港府從未吸取教訓，相關監管至今仍是無掩雞籠，令人擔心豬瘟隨時長驅直入。



