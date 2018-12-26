世界視線：富人支持率大跌　特朗普形勢不妙

這個聖誕對美國總統特朗普來說並不好過，他一力主導的美墨邊境圍牆尚無着落，因之而起的聯邦政府停擺卻不知伊於胡底；與此同時，股市又出現連續多天急跌。屋漏偏逢連夜雨，美國一項最新民調顯示，富有的共和黨人漸漸對特朗普失去信任，近四成更表示不會再投票給他。



該項民調顯示，近四成受訪者明言不會再次投票給特朗普；如果今天進行選舉，只有三成四受訪者表示會繼續選特朗普當總統。值得注意的是，富有的美國人向來在政治事務上相當活躍，今次受訪的富豪當中就有九成六表示在中期選舉中有投票，他們出力之餘更不吝出錢，分別有兩成及三成六的共和、民主兩黨富豪，過去兩年曾在州或全國性競選活動中慷慨解囊。可以預期，在二○二○年大選中，這班富豪將仍然是候選人競選資金的主力軍，問題只是特朗普有沒有本事拿到他們的支票。



眾所周知，美國的選舉基本上是一場金錢堆砌出來的遊戲，候選人籌款能力欠佳，等於輸了一半。特朗普儘管是億萬富翁，但從來沒有打算用自己的錢打選戰，其「有錢人」的身份充其量只是一種「廣告」作用，告訴選民他可以像管理特朗普集團一樣，讓「美國再次強大」。事實上，特氏跟共和黨內的大金主關係向來並不融洽，包括金沙集團主席艾德森、能源大亨皮肯斯，以至科氏企業科赫兄弟等超級大腕，原本在一六年共和黨初選中支持其他參選人，後來在特朗普成為黨的候選人、情況不可逆轉下才被迫「歸隊」。



然而特朗普跟富豪們的蜜月期並未維持多久，科赫兄弟在選後便對特氏大打貿易戰心生不滿，其智庫組織的負責人早前明言，跟民主黨合作已提上議事日程，甚至公開呼籲人們支持被視為民主黨二○年熱門總統候選人之一的女參議員沃倫，特朗普「後欄失火」，情況不容樂觀。



除了富豪漸行漸遠，另一項調查亦顯示，大企業CEO大部分不支持特朗普。特氏始終未能爭取精英階層支持，看來只能在民粹道路上愈走愈遠。