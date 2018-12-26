神州觀察：軍工老虎危害大　國家安全隱患多

中國首艘國產航母002目前仍在海試階段，惟承建航母的中國船舶重工集團有限公司（中船重工）再有高層涉貪腐落台，內地官方日前通報，中船重工第七一八研究所原所長卜建杰因嚴重違紀違法，被開除黨籍。



卜建杰被指違反組織紀律，違規取得加拿大國籍，不如實報告個人有關事項；違反國家法律法規，涉嫌貪污受賄犯罪。又指他身為黨員領導幹部，理想信念喪失，貪欲膨脹，嚴重違反黨的紀律，構成職務違法並涉嫌犯罪，且違紀違法事實主要發生在中共十八大後，屬於典型的「不收斂、不收手」，性質惡劣，情節嚴重，應予嚴肅處理。



耐人尋味的是，在兩名加拿大人涉及中國國家安全在華被扣查之際，內地官方高調公布卜建杰擁有加拿大國籍，似乎大有玄機。內地官員甚至有軍方將領家人移民海外，已不是新聞，但擁有外國籍的黨政官員卻甚少有披露，即使有也從未公開過國籍名稱，不得不令人聯想，卜或有可能涉及出賣國家軍工機密。



中船重工是由國務院管理的特大型國企，是十大軍工集團之一，主要承擔航母、核潛艇、常規潛艇、水面艦艇、水中兵器等海軍武器裝備科研、設計、生產、試驗、保障任務。而卜所在的七一八所，研究方向包括高能化學在水下推進系統中應用研究、電化學應用技術研究、氣體分離與純化技術等，相信部分研發項目與潛艇有關。



網絡流傳文章顯示，官方曾表彰卜建杰「為國防建設需要，義無反顧回國」，並提到他妻兒也已居留加拿大，表明卜應是海歸專家。雖然中國不少科技人員是海歸，問題是，既然卜已回國並身居軍工科研機構黨政要職，為何還要隱瞞加拿大國籍？除了他有隨時撤退準備的可能外，有關方面顯然也有失察之責，如果他早已被外國情報機關策反，後果不堪設想。



軍工領域敏感，腐敗分子很容易墮落成外國間諜。事實上，中船重工前總經理孫波近日被開除黨籍和公職，外界消息指孫涉嫌將遼寧號航母機密文件洩露給外國情報機構。近年來，從航天領域到核工業再到戰機戰艦火炮，涉及海陸空三軍武器裝備的軍工企業，都有高層因貪腐被查，當中不乏有出賣機密者，不僅解放軍武器質量堪憂，也給國家安全帶來巨大隱患。



顯然，卜建杰的落台，再次給當局敲響警鐘，隨着中國的崛起，神州大地已淪為各國間諜的樂園，形形色色的情報組織在華活動愈趨活躍，軍工系統更是重點目標。當局最需要反思的是，為何高官厚祿之下，仍貪心不足，前腐後繼，甚至充當漢奸？究竟是監管不嚴，還是缺乏理想信念呢？