正論：無人機不監不管　民航處後知後覺

科技發展日新月異，為人類生活帶來巨大便利，同時也帶來不少隱患，近日英國倫敦吉域機場因無人機大鬧跑道而被迫關閉三十多個小時，也為香港敲響安全警鐘，民航處在監管無人機方面後知後覺，遲早為香港帶來奇災巨禍。



香港人對無人機並不陌生，目前佔據全球七成市場的大疆無人機，創辦人正是香港科大的畢業生。記得前政務司司長唐英年捲入僭建醜聞之際，傳媒界為了拍攝唐宅內景，使用了大型吊機，而今年初律政司司長鄭若驊被揭僭建，吊機不見了，取而代之的是盤旋空中的無人機，僭建位置一覽無遺。事實上，無人機為高空拍攝帶來便利，但落在不懷好意者手上，可以成為偷竊別人私隱的利器，而使用無人機邊境走私及為囚犯運送違禁品，也不時見諸報端，更別說極端分子早就研究利用無人機搞恐怖活動，委內瑞拉總統公開演講遭無人機炸彈襲擊，就是典型例子。



鑑於無人機潛在的各種安全風險，世界各地紛紛立法監管，譬如機主須登記、設立禁飛區、建立全方位監控系統等，以便及時發現攔截來犯的無人機、識別型號並追蹤其來源，同時提高違法成本。在本港，要求加強監管無人機的聲音也不斷高漲，但令人無法接受的是，民航處恍如老僧入定，一直置若罔聞，結果香港長期處於不設防狀態，至今沒有發生涉及無人機的重大安全事故，那不過是運氣好罷了。



未必巧合的是，就在英國發生無人機干擾跑道事件後，民航處聲稱已就規管無人機進行三個月的公眾諮詢，初步傾向建立登記制度，日後擁有重量超過二百五十克無人機的機主須登記，機主須購買第三者保險及完成安全培訓，考慮進一步將人煙稠密和監獄等保安敏感地區列為禁飛區等，有關方案明年交立法會審議，最快二○二○年落實。



民航處從對無人機放任自流到有意立法規管，算是走出了正確的一步。但這一步姍姍來遲，何況外界關注的十八歲以下人士可否登記為機主、是否設立全境監控等內容仍有爭議，隨時拖累立法程序，能否趕及兩年後落實仍是望天打卦。



不可不知，民航處管理混亂，醜聞不斷，新空管系統啟用以來更是狀況百出，鬼影、疊影、死機等故障層出不窮，飛行安全可謂危機四伏。最令人擔心的是，機場管理本已是百孔千瘡，有關監控人員疲於奔命，一旦發生無人機干擾航線或入侵跑道事件，後果不堪設想。再說立法真空期間，即使發生事故，想追究責任也難於登天。



弗備難，難必至，所謂意外，往往就在人們最不注意時發生。香港社會高度撕裂，各種深層次矛盾激化，心懷叵測者大有人在，值此多事之秋，甚麼匪夷所思、亂七八糟的事情都有可能發生。看來民航處官僚應該祈求天主、佛祖等各路神仙保佑，千萬別在立法醞釀期間爆出大禍。