功夫茶：民政派函屢失魂　郵政屈民太混帳

怪事處處有，香港特別多。今日適逢西方Boxing Day，講到「扑極唔醒」嘅廢衙門喇喎，就不得不提擾民多過食飯嘅香港郵政嘞。



提起香港郵政，唔知各位看官會聯想到啲乜，功夫茶就諗到「混帳」、「廢物」同「荒唐」呢類形容詞。話說漁護署早前印製咗一批防止山火宣傳海報，交畀民政事務總署轄下葵青民政事務處寄發區內業主立案法團，點知港產官僚連咁簡單嘅工作都做唔掂，竟然貼唔足郵票，更加荒謬嘅係，明明係政府寄公函畀唔夠錢，郵政竟然屈收件人交兩蚊罰款，收件人唔嬲就假。你話吖，防火海報變引爆民怨怒火嘅導火線，呢個政府有咩係做唔出㗎？



話時話，郵費大大話話加咗價都就快一年，民政署班人仲懵盛盛，係咪人頭豬腦，大家心照喇。但點都唔及香港郵政玩雙重標準咁可惡，事關小市民寄信就算只係貼少咗一毫子郵票咁大把，郵政追到天腳底都要寄件人找番條數，換着係民政署貼少咗，郵政就罰市民唔罰官老爺，呢啲係乜嘢混帳邏輯吖？想唔話香港核心價值已經淪為「偏心價值」、「黑心價值」都唔得喇。



咪睇補交區區兩蚊郵資只係小數目呀，問題係手尾長吖嘛，市民既要花錢搭車，又要花費時間，納稅人年年交稅，理論上應該係公務員服務市民至係，到頭來納稅人反而要服侍公務員，仲有冇再荒謬啲吖？



黑狗偷食，白狗當災，講到官老爺犯錯納稅人埋單嘅怪事，真係數到天光都數唔晒。無論高鐵超支定係沙中線豆腐渣工程隨時要拆過再起，鑊鑊都係官老爺搞出嚟，但次次就以公帑填氹，搵老百姓笨，由大至幾百億到小至兩蚊都唔放過，吹脹。



最離譜嘅係，每當有人批評郵政混帳，呢個廢衙門就藉口多多，唔係話研究緊修改《郵政署條例》，先向寄件人收欠資同附加費，就係話考慮喺欠資郵件通知書加上影像，等收件人自行決定要唔要收件，但講咗N咁多年都係得個噏字。



睇到喇，郵政唔係亂罰市民錢，就係將郵件寄失，人哋速遞公司口號係「使命必達」，郵政就出名失「信」於民。講真，科技革命之下，依家寄信服務需求大大減少，速遞公司服務又好過郵政九條街，呢個業績年年見紅、不思進取嘅廢衙門，除咗為大眾提供笑話之外，根本就冇存在價值，不如趁早執咗佢，免得繼續添煩添亂啦，吓話？



都係嗰句喇，港官小事做唔好，大事做唔到，連寄封信貼少郵資都要屈市民找數，咁就難怪香港是非顛倒，黑白混淆，一片烏煙瘴氣！