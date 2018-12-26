美國對付中國，在特朗普及其極右政權的政策下，必然把香港牽連在內。美國貿易高官早前質疑香港的獨立關稅區地位，但由於香港獨立關稅區地位不是美國欽賜，而是在世界貿易組織框架通過，美國現時在世貿組織之內沒有足夠的影響力，此所以特朗普揚言要退出。因此，美國不可能在這個問題上對中國施加壓力。



但是，美國從反恐開始，已經習慣把國內法伸延海外，甚至在外國把別國公民隨意拘捕，不經審訊。或許美國還不敢把中國和俄羅斯定為恐怖主義國家，但不排除以涉恐為藉口拘捕中國公民的可能性。現用制裁伊朗、北韓、俄羅斯等國家的國內法來追緝、拘捕、起訴外國公民，不但對付相關的企業，且伸延至對付相關企業的僱員。華為的孟晚舟不會是孤例，而孟的香港身份更凸顯出香港居民不會例外。



事實上，已有不少例子顯示美國對與伊朗有商業來往的香港商人施壓，且不但是到美國會有麻煩，入境或過境美國的盟友國家，都有可能受到孟晚舟般的待遇。美國是借制裁別國，把對付第三國的網全面擴張，用作對付、欺壓中國。特朗普政府換上愈來愈多極右派官員，美國對付中國和香港居民的手段只會愈來愈橫蠻無理，中國公民與居民在所謂自由世界裏的出行風險便愈來愈大。



年輕時在英國參加旅行團往蘇聯遊覽，結果回港後被政治部問話，這還是冷戰時期；今天用政治藉口來制裁外國公民，屬大倒退。