前特首曾蔭權的「真兄弟」曾俊華早被公認為「史上最廢」的財政司司長，當今特首林鄭月娥「最欣賞」、眾裏尋她千百度的鄭若驊，也快成「史上最廢」的律政司司長。林鄭一再聲稱一直以曾蔭權為公僕楷模，果然說到做到，步其後塵，為港再造一個最廢司長也。



曾俊華的最廢表現在他的財經能力上，年年「離晒大譜」計錯數和充當守財奴，以不作為掩飾自己的無能。鄭若驊的最廢表現在對僭建醜聞的處理上，表現在玩弄司法拙劣，在反中亂港集團「黑金案」、「佔中案」上為黎智英之流提供司法保護傘，在「唔告」梁振英UGL案上手法粗糙，凡此種種，搞得自己成了照鏡子的豬八戒，其廢引起各方民憤，對香港法治和政治環境之破壞遠在曾俊華之上。



鄭若驊如今四面楚歌，民心喪盡，民調中多次「墊司底」，律政司司長位置上恐難混下去，這對林鄭的與反對派「大和解」、要為他們提供保護傘是很大的打擊。林鄭弄巧成拙，自食其果，誰叫她是以曾蔭權為公僕楷模呢？



這件事朝廷也要好好檢討，小而言之，為甚麼一再用人失察呢？為甚麼當初已知林鄭力薦鄭若驊有種種不尋常的問題隱現而不能堅持原則，就這麼「依」了林鄭呢？大而言之，香港回歸後的「港人治港」應用甚麼人、怎麼用好人、哪裏去找人、如何培養人，是不是還是懵懵懂懂、沒有標準、缺乏考察，摸摸腦袋就算一個，有人「介紹」就OK呢？



此乃涉及到朝廷要落實好「港人治港」，就一定要管好「治港」港人。「一國兩制」若出事，一定是「治港」港人出了事。這方面怎麼管，朝廷吏部當可根據中央全面管治權的方針拿出具體辦法，否則，港英餘孽治港，弄出種種荒誕毀港之事還會層出不窮也。