按照金融市場傳統，聖誕節前股市一般會做好，一來應節，二來粉飾櫥窗，可惜今年不靈了。聖誕鐘聲響起之前，道指在平安夜又大挫六百五十三點，創下一年多新低，意味着美股正式陷入熊市，也意味着明年經濟凶多吉少。最諷刺的是，美國財長姆紐欽日前剛出來安撫人心，包括致電華爾街六大行的掌舵人，除了替特朗普批評聯儲局的言論解畫，並希望在市場動盪中提振投資者信心，結果弄巧成拙，反而引起市場不必要的猜測和恐慌，加劇美股跌勢。



當然，特朗普可以繼續自欺欺人，把美股持續下挫歸咎於聯儲局加息，甚至認為美國經濟的唯一問題是聯儲局，而不是中美貿易戰或其他。不過，這種陳腔濫調除了麻醉自己之外，根本沒有任何作用，聯儲局我行我素，將他的批評當作唱歌，而他又不敢炒掉聯儲局主席鮑威爾，雙方僵持不下，美股跌跌不休也就不足為奇。



都說股市是經濟的晴雨表，而且一般領跑實體經濟半年，以此推論，明年美國乃至全球經濟實在不可樂觀。難為特朗普及其手下的官員依然自我感覺良好，白宮國家貿易委員會主任納瓦羅聲稱，美國在與中國的貿易談判中不會接受「折中措施」，中國必須解決美國關注的所有問題，雙方才有可能達成協議。老美咄咄逼人，要求中國徹底跪低，簽訂城下之盟，這個如意算盤無疑打得很響，問題是中方根本不可能答應其所有要求，到頭來一拍兩散，大家都無運行，大跌市恐怕還在後頭。