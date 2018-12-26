香港自詡法治之區，但自從「僭建司長」鄭若驊掌管律政司這一年來，甚麼法治之區、法律面前人人平等都變成廢話。不僅甫上任即放生漢奸黎政治黑金案，前特首梁振英UGL案又以證據不足為由不檢控，甚至連自己僭建，也是告老公唔告自己，最近屋宇署再放生其名下三個僭建物業，令人見識何謂凌駕法律的超然地位。



一而再、再而三，鄭司長不止在自己的屯門獨立屋僭建，淺水灣、沙田及火炭三個物業同樣涉及僭建，除了證明「僭建驊」並非浪得虛名，更證明她屢犯不改。當然，不管如何僭建，鄭司長就是自己最堅實的司法保護傘，屋宇署一如所料又將她放生。這不禁令人想起，當年唐英年僭建醜聞鬧得風風火火，屋宇署擺出鐵面無私狀一告到底，儘管被告是唐唐老婆，但單是上法庭已上了十多日，唐唐自此淡出政界權力核心。不知唐唐見到今日司法之雙重標準，可會嘆句生不逢時？



說到底，一個知法犯法、死性不改的人，無論如何不可能再在律政部門賴下去。試想想，律政司以後每作出任何檢控決定，還有公信力可言嗎？日後若告平民百姓僭建，能讓人心服口服嗎？人們還能相信司法公正嗎？這樣下去，連帶港府也一損俱損，令所餘無幾的管治威信消耗殆盡。難為林鄭還妄想硬推「明日大嶼」，只要有僭建驊這個負資產在，真係唔使旨意。



既然一個累全家，又終日龜縮唔敢見人，鄭司長還是不如歸去吧。