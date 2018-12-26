孫中山曾向李鴻章上書建議「人盡其才，地盡其利，物盡其用」，可惜清政府庸官當道，拒納良諫，致政事日非，覆滅告終。今日港府亦如此，做官的不是無才無德，就是坐錯了位置，就拿「周身蟻」的律政司司長鄭若驊來說，管司法是一塌糊塗，但若借用其僭建之才負責房屋問題，也許可以有所作為。



本欄有此建議，是受到本報近日一篇報道啟發。香港大橋林立，橋底空間很多，可惜除了一個鼎鼎大名的鵝頸橋底打小人成為特色風景線，其他的橋底不是長期被圍堵，就是堆滿雜物垃圾，最臭名遠揚的是深水埗通州街橋底淪為「南亞村」。有人建議，香港可以借鑑荷蘭、英國等地做法，充分利用橋底空間，建公園、停車場、商場、藝術天地甚至廁所都好。



道理是這樣講，奈何港府官員多是暴殄天物之輩，何止橋底荒廢，市區還有大批靚地或建築物空置，以致淪為蛇蟲鼠蟻的樂園。但委任鄭若驊主掌房屋就不同了，阿姐佢深曉「地盡其利，物盡其用」的真諦，她名下的屯門別墅有四處僭建，樓頂有天台屋，樓底有地下室，另外三個單位也有僭建物，真正做到「見縫插針、寸地必爭」，只要發揮鄭若驊的僭建精神，則拓土建屋就不是難事，無殼蝸牛不愁沒有片瓦遮頭。



廢物可以循環再用，廢官也可以盡量活化，關鍵在知人善任。