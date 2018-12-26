平安夜當日，美國的金融市場不平安，道瓊斯指數急瀉六百五十三點，流波所及，亞太市場亦受震盪，本文執筆時日本股市急跌過千點。世界上不少人在惆悵，或許只有美國總統特朗普的心靈最能得到滿足。



特朗普愛搶奪新聞頭條，上任以來從不消停。美國時間十二月二十四日他發布推文，再次狠批美國聯邦儲備局的利率政策，此事惹起市場疑慮，道指的跌勢隨即轉急。美息升降是關乎全球經濟走向的重大決定，美聯儲角色吃重，過去歷任總統對利率加減一律不予聞問。特朗普是徹頭徹尾的門外漢，更不該插嘴，大抵就連最忠於他的選民，也沒有幾人認為總統應兼管利率。



美聯儲主席是很難解僱的，特朗普發文針對，未必是想換人；總統愈罵，美聯儲就愈不敢屈從於他，否則一定會招來輿論譏諷，特氏如此發飆，根本無助於改變利率政策，反倒會讓自己的支持者反感。故以常理度之，你很難明白特朗普為何要緊咬美聯儲不放。



但如果能揭開特朗普的深層意識，一切便洞然明白，他骨子裏就是愛搶鏡頭和愛打「大佬」。先攻擊美聯儲，繼而震動股市，便可以讓特朗普的名字推上新聞頭條。特氏愛曝光成癖，尤其喜歡將自己的名字展現人前，建大樓、建學校甚至私人飛機都要以「特朗普」命名，可見他不會放過任何一個能讓自己成為焦點的機會。攻擊強者便最容易讓特朗普成為焦點，之前他的對象是中國，但時日一久，人們就會對同一類新聞失去興趣。



故本欄早已預言，特朗普會將中美貿易戰草草了結，再轉而盯上另一強者，這預言看來是會應驗的。