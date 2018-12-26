在外交部例行記者會上，有記者提及美國國家貿易委員會主任納瓦羅稱，中國需要進行結構改革。外交部發言人華春瑩建議納瓦羅認真研讀習近平在慶祝改革開放四十周年大會上發表的講話。



華春瑩唸出習近平的講話：「中國這樣一個有着五千多年文明史、十三億多人口的大國推進改革發展，沒有可以奉為金科玉律的教科書，也沒有可以對中國人民頤指氣使的教師爺。」



美國一直頤指氣使要求中國放棄「中國製造2025」計劃，特朗普甚至語出驚人地說，中方已放棄了該計劃。但美國華盛頓智庫戰略與國際研究中心高級研究員芮恩希表示，目前並沒有證據表明中國已放棄該計劃，中國未來也不會放棄。



實際上，中國為了發展該計劃，已經投放了眾多資源，若貿然放棄，除了對中國經濟有影響，在政治上亦有很大的影響，首先老百姓就不會答應。



無教師爺可指使中國，此乃有前車之鑑得出的結論。一九九二年，蘇聯解體後成立的俄羅斯聯邦，在西方經濟參謀指使下進行「休克療法」，重頭戲是放開物價，使通貨膨脹一發不可收拾。到私有化正式啟動，一萬盧布只夠買一雙皮鞋，無償私有化成了癡人說夢。俄國其後決定低價賣國家資產，結果大批國企落入特權階層和富戶手中。休克療法一度使俄羅斯經濟走到了崩潰邊緣。沒有可以對中國人民頤指氣使的教師爺，習近平已回應了這問題：該改的、能改的我們堅決改，不該改的、不能改的堅決不改。