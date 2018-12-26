非洲豬瘟自八月初在遼寧瀋陽爆發，疫情已在全國蔓延，如今鄰近香港的廣州和珠海亦淪陷。廣州黃埔區出現非洲豬瘟疫情後，當局採取「封村殺豬」措施，東莞全市昨日起「無豬可殺」，另傳廣州全市屠場昨日起停運活豬，肉價上漲已是必然，未來一、兩個月市民勢要捱貴肉。



有關非洲豬瘟疫情的報道，可謂觸目驚心，尤其瘋傳據稱是在福建三明市尤溪縣逾萬隻死豬遍地的短片，死豬鋪滿路邊，地上血漬斑斑，該片在網絡曝光後引來熱議，有網民質疑相關部門在撲殺豬隻時沒有按照要求採取無害化處理及消毒，加上現場環境惡劣，恐令疫情擴散。



另一段是十多隻疑似發病的活豬被丟進一處深坑，隨後有人將火種丟進坑內，一眾活豬隨即着火焚燒，被活活燒死，期間豬群淒厲嚎叫，慘不忍睹。有網民將「焚豬」手法與台灣官方處理非洲豬瘟疫情作比較，指台灣農委會會將豬隻用焚化爐高溫焚化，而非如此燒豬，批評其處理手法兒戲，並擔心病毒會留在泥土內，甚至污染地下水。



國人對待動物向來殘忍，如活抽熊膽汁、當街殺狗、生剝鵪鶉皮等，早前更有內地奸商為了呃秤，強行將約六十公斤水灌入活牛體內，不少牛隻不堪折磨，跪倒地上流出淚水痛苦掙扎。此外，內地食品安全問題亦一直為人詬病，無良商人為斂財真係乜都做得出，今年四月，江蘇徐州市相關部門抽驗市面上出售的羊肉時，竟檢驗出含「瘦肉精」！餵羊瘦肉精，一如餵豬，除了使其肉質精瘦少肥肉，另一個原因是使其屠宰後色澤鮮紅，更為搶手及可賣得好價錢。



老朽心常疑惑，奸商對待動物家禽太不人道，作孽太多，是以瘟疫特別多，禽流感、沙士、豬流感、豬瘟輪流上場。加上國人欠缺衞生意識，五星級酒店也屢爆清潔醜聞，更多的瘟疫恐怕還在後頭！