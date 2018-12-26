美國總統特朗普突然宣布從敍利亞撤軍，國防部長馬蒂斯憤而辭職，除了引發國內一片質疑之聲，亦令盟友們憂心忡忡，有南韓傳媒擔心，隨着馬蒂斯辭職，再沒有人能夠勸阻特朗普「暴走」，其外交政策方面的獨斷專行可能愈來愈嚴重，而駐韓美軍問題也可能重新被提上議事日程。



事實上，特朗普欲把美軍從南韓撤出，早就是公開的秘密。在月前的新加坡「特金會」後，特氏指峰會未有討論美軍撤出的問題，但強調美國不會玩「具挑釁性、也是非常昂貴的戰爭遊戲」，之後更宣布暫停美韓聯合軍演，令外界浮想聯翩。



在特朗普心目中，儘管南韓跟美國屬同盟關係，但朝鮮半島和平跟敍利亞一樣，都是「別人的戰爭」，為此動用美國的人力物力，天下沒有比這個更愚蠢的事。大家可以看到，令特朗普最緊張者，並非平壤政府是否棄核，只要金正恩暫停試射導彈，即使有其他異動，特氏似乎也可「收貨」，反而平壤被指擁有射程範圍遠至美國本土的長程導彈，特朗普才氣急敗壞，威脅要以「烈燄與怒火」還擊。最諷刺的是，就在美國法院宣判北韓要為遭關押的美國大學生負責並賠償逾五億美元之際，特朗普在社交網站透露，華府正與朝方團隊接觸，為第二次特金會做準備。



這就難怪有南韓媒體擔心，特朗普一方面對北韓態度頻吹和風，甚至可能帶動美商前進平壤（特氏就曾在峰會上發布短片，描繪美資酒店落戶北韓海濱的「美麗願景」）；另一方面經常放風要從南韓撤軍，企圖製造恐怖氣氛，迫使韓方購置更多武器，「兩頭賺」的意圖相當明顯。問題是，不管是日本還是南韓，跟着美國走就沒有多少自主權，除了充當對方的提款機，還有甚麼選擇？