今日是「拆禮物日」，若果收禮物之前要先跌錢，而禮物又竟是可有可無的雞肋，那就認真大整蠱，偏偏特區政府就是專幹這等擾民惡行的專業戶，這個扑極唔醒的政府好應趁「Boxing Day」自我檢討。



話說，漁護署早前印製防止山火宣傳海報，並由民政事務總署轄下葵青民政事務處負責寄發區內大廈，不過由於郵資不足，連累收件人要親自到郵局繳付兩元罰款取回郵件，所涉郵件數量達三百五十多件。有葵涌區業主立案法團成員指，近年經常收到類似的政府公函「炸彈」，跌錢之餘又要安排人手到郵局領件。由此可見，問題絕非零星個案，公務員是否返工不帶腦袋，對郵費已經加價懵然不知，都已經不言而喻。



雖然兩元罰款看似微不足道，然而港府犯錯，卻要屈市民埋單，怎樣也說不通。換着是市民寄信沒付足郵費，即使只是少付一毫子，港府都要追到天腳底。郵政局不去追負責寄件的民政事務處，卻向收件人落刀，這就是特區政府罰市民不罰官衙、大玩雙重標準、專門欺負老百姓的明證。



其實，香港郵政二○一五至一八三個年度，處理郵資不足郵件高達一百八十五萬件，說明問題根深柢固，不過當局總以檢討修改《郵政署條例》來說事，又說會研究先向寄件人追繳欠資的做法，到頭來只講不做，問題依然，反正現時做法乃「公仔官贏，字就民輸」，市民永遠是跌錢的一方，官老爺當然大歎慢板，懶理市民破財。



諷刺的是，有業主立案法團成員坦言，政府宣傳郵件並非十分重要，對於要補付郵資才能取得郵件，直斥是「搵笨」。坦白說，除搵笨外，港府又有甚麼事能辦得來呢？