香港郵政混帳再添一筆！據報漁護署早前印製防止山火的宣傳海報，民政事務總署轄下的葵青民政事務處負責寄發區內大廈，但最終被揭貼上金額不足的郵票，連累收件人需親自前往郵局繳付兩元罰款取回郵件。



雖然郵資不足的郵件只有三百五十五件，涉款七百一十元，看似不多，但今次事件最離譜的是，政府部門糊塗，帶頭付不足的郵資，認真混帳不堪。



今次事件引申多個問題，第一，政府部門「有口話人無口話自己」。誠然，郵資不足問題一直遭詬病，要教育普羅市民已不是一個「簡單任務」，今次連政府內部個別部門都對郵資金額「唔清唔楚」，故此，今次事件實在有徹查的必要，因為外界有合理懷疑，事件涉及人為錯誤的機會甚高，而且由上而下對此亦輕率大意，前線固然是疏忽，中上層亦沒有做好把關工作，致令這個集體錯誤曝光於人前。



實際上，同類錯誤真的可一不可再，郵政有必要廣發通知，提醒各大政府部門要付足夠郵資，不容許再有同類事件發生，否則下次不只是貽笑大方，而且難以保存尤其是在郵政亂象下僅餘的形象。



第二，據報法團需墊付政府部門寄來郵資不足郵件並非首次，政府部門擺烏龍，原本的宣傳效果不但大打折扣，亦影響地區管理工作，實在是添煩添亂。



事實上，今次郵政亂象只是冰山一角，事關郵政管治問題非始自今日。翻查資料顯示，一五至一六年度郵資不足郵件多達五十一萬件，一六至一七年度增至近七十萬件，一七至一八年度亦多達六十五萬件，有關數字一直居高不下，而郵政處理這類郵件的工作向來被批本末倒置，即一直先向收件人追收欠資，直至近期才提出多招嘗試補鑊。說到底，香港郵政有必要內強質素，外樹形象，否則只會繼續沉淪下去，難以翻身。