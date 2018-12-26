近日，非洲豬瘟蔓延至廣東，多個城鎮的飼養場均出現疫情。雖然病毒不會感染人類，但在豬隻身上的死亡率高達百分之百，而且無有效疫苗可以預防，一旦某區域出現疫情，勢必打擊當地的豬肉生產。由於香港與廣東毗鄰，而香港亦有一定數量的養豬場，當局實在不能掉以輕心。



對於香港來說，非洲豬瘟好像在這幾星期橫空出現，其實早於上世紀初已發現該種病毒，只是疫情僅限於非洲。後來在一九五七年傳入歐洲，葡萄牙、西班牙及法國等地的養豬業均受到影響，而國際社會亦採取協作的方式對抗疫情，直至上世紀九十年代才暫時將疫情撲滅。



及至近十數年，疫症零星出現在俄羅斯，並向遠東地區推展，近期更從東北傳至中國內地，並一直蔓延至南方，包括江蘇、浙江及安徽等十多個省市，最終亦抵達廣東。全球頂尖學術期刊《科學》指出，於內地發現的病毒基因組合，與俄羅斯的樣本大致相同，相信疫情是由東北地區傳入國內。中國內地的農業部門表示，豬隻之間傳染應與廚餘餵食存在密切關係。



香港城市大學動物醫學及生命科學院有學者在訪問中表示，多年來的研究數據推論，非洲豬瘟的病毒不會傳染人類，只會在豬隻之間交叉感染，而變種後感染人類的風險亦相當之低。不過，由於該種病毒存在高度傳染性，亦可潛伏於泥土、水源及人類衣服上，假若某豬場出現疫情，就必須撲殺在內的所有豬隻，令豬場損失慘重。內地當局的現行做法是，每當發現疫情出現，就會將三公里範圍內的豬隻全部撲殺。



不過，香港政府似乎未對疫情有充足的準備。雖然當局現時針對廚餘方面下達指令，從下月起禁止使用廚餘餵飼豬隻，但業界仍有許多疑問尚未解決。有報道指出，本地養豬業界指摘當局未就防疫提供足夠指示，假若有豬場出現個案，他們亦不能掌握具體處理的程序。若然香港跟隨內地「三公里」撲殺範圍的做法，基於香港地方較小，又會擔心牽連甚廣。就此，本地業界現時對當局產生質疑，希望當局正視問題，做好源頭防疫的工作，避免本地豬場受到感染。



現時，本地及內地供港豬隻均會在同一屠場處理。當局早前公布的措施表明，若屠場出現疫情，只會將該批次病豬而非全部豬隻撲滅，使業界擔心有機會成為病毒外流的缺口。故此有本地豬農揚言會發起不合作運動，集體拒絕讓漁護署登記豬隻數量，甚至不排除利用司法渠道，要求法院頒布禁制令，阻止內地疫區豬隻供港。要知道，本地養豬業本是非常脆弱的行業，若病毒最終攻港，將對業界帶來致命打擊。



事實上，一切源自於香港政府的取態問題。且看台灣當局，對於防疫工作就是「如臨大敵」，原因可能是當地有本身的農業生態系統，對於中國大陸的疫情變得高度關注。現時，台灣當局已禁止大陸豬肉進口，並展開全民防疫的宣傳。例如，對於來歷不明的豬肉，當地部門就建議應先將肉塊煮熟，並以一般垃圾處理棄置，切忌當作廚餘回收。



台灣防疫部門表示，非洲豬瘟的防治非常困難，歐洲的葡萄牙、西班牙就足足花上數十年時間，才能勉強根除疫情的存在，故必須防患於未然。相反，與內地更為鄰近的香港，可能未能從本地業界的角度出發，辦事總予人後知後覺的印象，實在不得不讓人擔心。



順帶一提，城大動物醫學院有學者正正是研究非洲豬瘟多年，有機會對本港防疫工作帶來建設性的意見。此亦正正反映當初設立獸醫學院其中一個原意，就是對本地的食物安全能夠作出長遠的貢獻及規劃。