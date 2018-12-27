世界視線：美式民主淪黨爭　華府停擺見荒謬

兩黨相爭，人民受災，當下的美國最能體現這句話的真義。總統特朗普為了逼迫民主黨通過五十億美元美墨圍牆撥款，不惜「挾華府以令參議院」，寧願華府停擺，也要綑綁過關。目前部分聯邦政府部門已停止運作，就連白宮外的國家聖誕樹亦因此短暫熄燈。美式民主之荒謬，可見一斑。



面對停擺不知伊於胡底，特朗普不得不取消聖誕休假，平安夜連發推文，聲稱自己正獨自一人在白宮等候民主黨人回來，十分可憐云云。其實最可憐的不是總統先生，而是美國國民。率先受影響的是美國股市，三大指數出現大震盪，跌勢不止；另外，目前仍是假期，國會最快也要下月初才復會，政府對農民提供的部分貿易戰救濟援助亦可能一延俱延。



當然，最大苦主必然是八十萬名、佔整體近三分之一的聯邦僱員，包括警衞等合約基層工人將被迫暫時失業，隨時手停口停。有評級機構估算，若四分之一的聯邦機構停擺一周，美國GDP將減少十二億美元，儘管相較於一年約二十兆美元的GDP只是九牛一毛，惟停擺嚴重衝擊民眾對國會處事能力的信心，這才是最難以彌補。



今次停擺的導火線是特朗普要求更多資金興建美墨邊境圍牆，但民主黨堅拒接受提議。署理白宮幕僚長馬爾瓦尼稱，白宮已向民主黨提出折衷方案，即撥出的預算資金介乎民主黨的十三億美元與特朗普要求的五十億美元之間。惟民主黨的交換條件，是必須讓該黨倡議的重要法案如移民夢想法案過關，這與特氏反非法移民的主張相左，以特氏之剛愎自用，民主黨的如意算盤未必輕易打得響。況且政府陷入混亂，特氏大可將責任推向民主黨，挑起矛盾正是特朗普取悅支持者的拿手好戲。



不過，堡壘最容易從內部攻破。跟以往兩黨出現矛盾最大的不同是，特朗普正面臨一個四分五裂的共和黨，尤其是他一意孤行宣布從敍利亞撤軍，讓俄羅斯坐收漁人之利，最激起共和黨人不滿。加上特氏炒人不斷，所作所為不但撕裂自己內閣，也加深共和黨裂痕。