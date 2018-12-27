功夫茶：食環外判最筍工　蛇王吞泡好輕鬆

香港唔止人多車多屏風樓多，仲蚊多蟲多老鼠多兼懶蛇多，而呢幾樣嘢咁啱都關同一個政府部門事，呢個部門改名叫蛇鼠一窩都得嘞。好喇，請大家畀啲掌聲，有請今日嘅主角——食環署出場！



查撐篤撐查篤撐！能夠成為主角，食環署呢個廢衙門當然唔簡單，不務正業唔在講，將監管責任一併外判先至最巴閉，就算輿論狂轟，食環官僚一樣好官我自為之，外判監管繼續失職，唔到你唔服。否則香港又點會畀登革熱攻陷完，又輪到鼠患「揚威」國際，成為全球首宗老鼠傳人戊型肝炎發源地吖。



正所謂有咁嘅政府，就有咁嘅部門，有咁嘅部門，自然有咁嘅外判工人。該署轄下嘅外判清潔工蛇王吞泡早就唔係新聞，今次就輪到中西區外判滅蟲公司員工嘞。呢班友話就話返朝八晚五，實際上日做兩粒鐘咁大把，其餘時間超時用膳、一車午睡、玩電話睇報紙，快活過神仙。其中一日，呢十幾人先去士丹頓街開工，裝模作樣巡視吓老鼠籠後，係咁意向坑渠口噴吓殺蟲水，成條街咁長，唔使半粒鐘搞掂，唔通呢啲就係失傳已久嘅香港效率？



非也，事關「半粒鐘太長，只爭分秒」先至係最高境界。另一日佢哋喺亞畢諾道坑渠口噴灑蚊油二十分鐘就收隊，係咪爽先？至於平時咯喎，亦係瞓覺多過食飯，例如成班人去西營盤眠一眠，之後先至去附近噴灑殺蟲水，接住去快餐店醫肚，仲未夠喉？唔緊要，成車人再往半山出發，停喺路邊繼續午休，夠晒風涼水冷喇啩。



睇到喇，躺着也收錢，咁筍嘅工，真係恨死隔籬咯，話食環署係最慷慨僱主都冇誇張。不過咁，食環署大慷納稅人之慨，對外判工人不監不管，工人就話過癮啫，但換來香港烏煙瘴氣，老鼠仲大過隻貓，奇難雜症長爆長有，呢筆帳要點計先？正如專家話齋，滅蟲滅鼠hea成咁，分分鐘令蛇蟲鼠蟻有抗藥性，香港真係多得佢唔少！



再講吖，食環署工人沒有最蛇，只有更蛇，登革熱期間唔滅蚊走去「濕平」有之，山竹襲港後唔執垃圾集體秘撈又有之，睇見都眼冤，官老爺明知監管漏洞百出都唔去堵塞，明知「價低者得」嘅外判制度拉低服務質素又當冇事發生，任由本港衞生情況不斷惡化，到底知唔知個醜字點寫㗎？



有人話，蛇同鼠本來係天敵，但喺食環署治下friend過打band，食環署先至係全港最大嗰條蛇王。咪話功夫茶唔提醒，香港上世紀曾被鼠疫蹂躪，死得人多；千禧年又有沙士肆虐，教訓深刻。食環署繼續hea做，遲早爆大鑊嘅咋。