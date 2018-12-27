神州觀察：弱者抽刀向弱者　報復社會無了期

報復社會的惡性治安事件在內地不時發生，施襲者抱着同歸於盡心態大開殺戒，無辜者慘遭牽連，令人質疑太平盛世並不太平，缺失公平正義的社會只會暴力不斷。



福建龍岩市一名男子與當地居委會幹部素有積怨，日前因瑣事再起衝突，一怒之下手持長刀殺入居委會，不由分說斬死居委會主任，並將一名警員割喉。兇徒殺得性起，再登上公交巴士揮刀亂斬，並劫持巴士一路橫衝直撞，最終造成至少八死二十多傷的慘劇，為即將到來的新年抹上血腥。



行兇男子與居委會之間究竟有多大冤仇尚未可知，但以極端行徑洩私憤、報復社會的血腥暴力事件，在內地社會已司空見慣，像早前發生在遼寧葫蘆島市的車撞小學生、重慶婦人砍殺幼兒園學童事件，而湖南衡陽男子車撞人群後，更持刀落車斬殺民眾。種種惡行數不勝數，且一個比一個兇殘，傷亡程度一宗更甚一宗，令民眾活在恐慌之中。這種孤狼式個人恐怖活動毫無徵兆，沒人知道下次悲劇何時爆發，更擔心哪天惡運就會落到自己頭上，稀裏糊塗成為犧牲品。



世上沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨。報復社會行為層出不窮，瘋狂屠戮隔三差五地上演，施暴者固然可恨，但更重要的是分析背後的源頭所在並採取措施。事實上，行兇者除了有精神病患者，多為社會基層人士，他們的訴求無人傾聽，個人問題無法解決，受到冤枉無法伸張，甚至生存權都難以保障，因此憎恨社會，抱着寧死也要找人「墊背」的心理，隨便一件小事就成為爆發點，而這樣的社會不穩定因素不知凡幾。



最可悲的是，行兇者往往不是「冤有頭、債有主」，尋找特定目標，而是將憤怒發洩到無辜者身上，揮刀向更弱者。正如上述事件中，行兇者衝上巴士胡亂砍殺，而巴士乘客多是基層人士，因此這樣的報復行為得不到任何社會同情。反觀當年楊佳為了討公道連殺六警，卻被奉為英雄，「楊大俠」之名不脛而走。



但不管是楊佳式的有目的殺人，抑或漫無目標的胡亂砍殺，都給無數家庭帶來痛苦，也揭破社會繁榮背後的陰暗一面，更撕破以法治國的華麗外衣。如果這個社會多一些公平正義，如果給弱勢階層多一些溫暖，如果神州真有青天大老爺，如果基層幹部處理社會糾紛以理服人，而不是仗勢壓人，那麼這些社會悲劇或可避免。



如今內地強調「精準扶貧」，一個都不能少，能不能推而廣之，對社會上那些有精神問題的人進行重點關照呢？對那些憤世嫉俗、有暴力傾向的人採取針對性的處理方法呢？「譴責」之後就丟之腦後，類似事件只會陸續有來。