產評：美政經人禍不斷　股市步災劫之年

美國政府「停擺」，加上總統特朗普與聯儲局的矛盾激化，令美股跌跌不休，兩大指數已先後步進技術性熊市。美國政經人禍不斷，將引領股市步進災劫之年！



臨近歲晚，美國股市動盪不安，三大指數中，納斯達克指數及標普五百指數已先後由高位回落逾兩成，正式步入技術性熊市。一旦道指亦陷「熊」，幾可肯定悲觀情緒將走向極端。近期日本及中國股市均備受沽壓，說明美股的恐慌情緒正向全球股市蔓延。



美股今季不振，基本經濟因素固然不利，但影響更大的卻是人為因素，所指的是特朗普利用「美國利益優先」為幌子，無所不用其極。例如發動中美貿易戰，且於90日「休戰」談判期製造「華為事件」，令談判氣氛再趨緊張，能否達成協議，實不容樂觀。



另一方面，聯儲局持續加息及政府實施大型減稅措施，令美國財赤惡化，加上貿易戰對企業的影響逐步浮現，新增職位及工資升幅已開始放緩。



儘管特朗普多次公開要求聯儲局不要加息，但聯儲局還是力拒來犯，上周加息四分之一厘，更預示明年再加兩次，令經濟氣氛進一步轉冷。更糟糕的是，乃加息後特朗普連番抨擊聯儲局，更傳曾經考慮辭退主席鮑威爾。總統與聯儲局的分歧激化，誠然為當前的政經局勢徒添混亂。



美國政府「停擺」亦令市場多一重顧慮，難怪美國財長姆紐欽在聖誕節前急急致電六大投資銀行，保證市場資金充足，予人此地無銀三百両之感。更甚是特朗普再次出口術，指近期美股大跌是個撈貨機會，令人擔心貨幣政策與金融市場表現更趨政治化。



近日，反映市場波動情況的恐慌指數（VIX），已升至近年的高位。特朗普上台後已多次撤換政府高層官員，要解僱聯儲局主席，甚至撤換美國財長，為當前的金融危機找代罪羔羊，決非不可能的事。如是者，對美國股市的打擊絕對是災難！



明年首季中美雙方能否達成貿易協議，肯定是一大關鍵。雖然近期中國已積極採取措施回應美國訴求，但特朗普會否滿意，尚未可知。若然最終反枱收場，勢必掀起新一輪關稅戰，屆時不但中美經濟當災，全球也會受累。



當前美國的政經亂局，將繼續向全球金融市場輸出負能量。各主要股市相繼陷「熊」，正為來年的經濟敲響警鐘。投資者面對動盪的市況，務須做好準備，以應付這個「非常寒冬」！