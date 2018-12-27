正論：法治蕩然人皆怨　當斷不斷必受亂

如果鄧小平先生泉下有靈，一定會氣得破土而出，事關他老人家親手制訂的一國兩制、港人治港「五十年不變」原則，才過了二十一年就被港府破壞得面目全非，不忍卒睹，尤其是律政司有法不依，大搞雙重標準，致使禮崩樂壞，法治蕩然。紀綱一廢，何事不生，「核心價值」淪為「偏心價值」，正是香港回歸以來亂象叢生、無日安寧的根源。



現任律政司司長鄭若驊有「僭建驊」之惡名，身為工程師卻大搞僭建，身為法律中人卻知法犯法，竟然被委以律政司司長之重任，本身就是一個國際笑話。鄭若驊上任近一年來，好事沒有做過一件，醜聞卻是接二連三，可以看到，她與丈夫同樣有僭建問題，最終丈夫淪為被告，她本人則逍遙法外，形同「自我特赦」。更令人側目的是，為了在僭建醜聞中脫身，律政司諮詢了獨立大律師意見，得出「證據不足」的結論，反觀律政司同樣以「證據不足」放生前特首梁振英的UGL案，卻並未諮詢獨立大律師意見，做法因人而異，毫無準則可言，反對派正是抓住這個程序上的瑕疵，再一次掀起滿城風雨。



可笑的是，當全城聲討律政司「優待權貴」之際，鄭若驊選擇了放假「龜縮」，既不露面，亦不回應，明顯「心虛」。昨日鄭若驊長假歸來，為UGL案處理手法「解畫」，她聲稱若案件涉及律政司中人（暗示自身的僭建案），就會諮詢獨立大律師意見；若當事人非供職於律政司，則由律政司決定是否起訴，不假外求，她更強調這是「有承擔」的表現。問題是有關說法聞所未聞，也明顯不符合事實，非但未能服眾，消弭爭議，反而愈描愈黑，適得其反。



事實上，舉凡涉及全城關注的重大案件，律政司在決定是否檢控前為顯示公平公正，都會諮詢獨立大律師，有時甚至向外國有名望的大狀求援，前特首曾蔭權被控貪污及公職人員行為失當罪，律政司就事先諮詢了英國大律師的意見，而曾蔭權並不是律政司的人。可見所謂律政司人員涉案才諮詢獨立法律意見的說法於法無據，是鄭若驊自己「僭建」出來的新規矩，除了掩蓋處理UGL案的程序缺陷，更為了今後獨斷專行。人們不能不質疑，一旦檢控與否不再諮詢獨立法律意見，香港還是普通法地區嗎？鄭若驊不就是「金口玉言」、「朕即是法」的土皇帝嗎？包庇權貴及特定人士不就更加「無王管」了嗎？



鄭若驊「僭建」檢控新準則，顛覆律政司一向以來行之有效的做法，何止是自把自為這麼簡單，更有違背「五十年不變」之嫌，屬於嚴重的政治錯誤。中央領導人再三強調要確保一國兩制不變形、不走樣，不改初衷、方得始終，但鄭若驊陽奉陰違，唱對台戲，為西方社會質疑香港由法治走向「人治」提供證據。



難為鄭若驊聲稱本着「不偏不倚、無畏無懼、一視同仁」的精神辦案，是否檢控根據「法律」及「證據」，不會因為當事人背景而不同，但事實恰恰相反。同樣是佔中搞手，迄今只有九人被檢控，包括壹傳媒黎智英在內的另外三十九人逍遙法外，這該如何解釋？黎智英向反對派政客秘捐四千萬元，部分政客更「袋住先」，黎智英後來對此也直言不諱，最終卻因「證據不足」而全部獲放生，又該如何解釋？維持秩序的警員紛紛判囚，違法者獲輕判甚至免於起訴，「執法變犯法，犯法變英雄」，又該如何解釋？



更別提黎智英去年六四以粗口辱罵兼刑事恐嚇東方報業記者，鐵證如山，但此案一拖十八個月仍石沉大海，縱然東方及受害記者十一次去信討公道，律政司卻一味以虛詞廢話應付，其中一個藉口正是所謂「諮詢法律意見」，但黎智英並非律政司的人，鄭若驊再次自打嘴巴。試想想，如果鄭若驊甚至林鄭月娥被人以「×你老母×」、「我影×咗你嘅相」、「我實會搵人搞×你」問候，律政司是否也是無動於衷？



事實勝於雄辯，律政司辦案不是不偏不倚，而是又偏又倚；不是無畏無懼，而是有畏有懼；不是一視同仁，而是法律面前，洋奴漢奸及權貴更平等。律政司是否官官相護，是否因害怕外部勢力而投鼠忌器，有沒有充當反中亂港勢力的保護傘、金鐘罩，小朋友都看得一清二楚。說穿了，鄭若驊僭建授人以柄，為了保住烏紗帽，更為了執行林鄭「大和解」餿主意，不惜出賣良知，犧牲法治，與魔鬼達成枱底交易。



古人說：「德不稱其任，其禍必酷；能不稱其位，其殃必大。」鄭若驊既無能力，更無德行，包庇黎智英激起建制派反感，放生梁振英又遭到反對派狙擊，可謂兩面不討好，左右不是人，而從其民望一直「墊司底」觀之，她已被左中右人士唾棄，淪為「過街老鼠」，說她是「史上最廢」律政司司長絕不為過。港府有眼無珠，律政司所託非人，鄭若驊已淪為負資產，繼續尸位素餐，不但是香港法治的莫大恥辱，更因為她是中央委任官員，有損中央威望，進一步損害一國兩制及港人治港的聲譽，由她個人問題引發的政治風暴隨時一發不可收拾。



當斷不斷，必受其亂！想當年，董建華因為「腳痛」落台，前財政司司長梁錦松、前保安局局長葉劉淑儀及前衞福局局長楊永強都引咎辭職，體現了問責精神，而鄭若驊有沒有自知之明，港府及中央有沒有「止蝕」的魄力，七百萬港人拭目以待。