當前政治局勢是美國要從敍利亞和阿富汗撤軍，避免傷亡，也減少軍費支出。敍利亞可由沙特阿拉伯等海灣國家出錢打仗，歐洲不可能被脅從。而在阿富汗，美國可找誰出錢把仗繼續打下去呢？即使在烏克蘭搗亂，只是虛晃一招，絕對不是圍魏救趙。反而中國、俄羅斯在阿富汗推動和平協議，實際是排除美國，開啟整個中亞通過阿富汗連上西亞、中東之路。中俄亦會致力重建敍利亞，也使中國在伊拉克、伊朗和阿富汗的龐大投資發揮出作用來。



沙特在敍利亞不可能成功，便只能在俄國的安排下，以也門與敍利亞作為交換合作的條件，暫時中止與伊朗在中東的競爭。以色列的右派政權當然不高興，卻是無可奈何，或許便進一步加強與中國合作，並致力開發地中海東部的油氣田，與南歐各國合作，當然先決條件是中東無戰事。



美國撤軍是大勢所趨，也是俄羅斯、伊朗等國的努力成果，卻改變整個歐亞格局。中東無戰事，下一步俄國的努力是平息北非自顏色革命以來的動亂與難民潮，這是分化美歐的最大戰略。以敍利亞的經驗，俄國容易平復利比亞內戰，並可與埃及聯手抗拒美國的搗亂。德法意等國自然樂見北非無戰事，從而沿中東、北非兩線把美國策動的顏色革命與戰亂消除，回復歐洲穩定的經濟發展與政治整合。外圍穩定，美國也難藉北約東擴來攻擊俄羅斯，波蘭等國便不能再對抗德、法。這應是歐洲一體化的第二階段發展。



餘下的便是中國問題。