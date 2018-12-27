律政司司長鄭若驊「放生黎智英」、「唔告梁振英」、「僭建案甩身」，這麼多亂七八糟的事情堆在一起，她卻「潛水」多時，引起民憤，社會各方皆促其下台。這個球不但在她的腳下，更在她的「政治薦主」特首林鄭腳下。



從鄭若驊的出身背景、職場之路以及她當上律政司司長時的「頗為曲折」來看，她對到香江府衙任高官似乎興趣不大，是林鄭月娥三請四請之才勉為其難，沒想到一上任就出事，如今更一大堆破事理不清，重重壓力下，「就坡下驢」、乾脆辭職對鄭若驊而言應該不是甚麼難事，沒啥捨不得，比她難下「決斷」的，應該是林鄭月娥。



當年非要拉鄭若驊當司長，當了司長又弄出了一大堆破事爛事，這是林鄭月娥「組班子管治香港」一年多的最大敗筆，對香港法治損害極大，香港各方要追究鄭若驊，不能不追到林鄭頭上，她難道不應該對力薦了一位「史上最廢」的律政司司長、幹了那麼多損害香港法治「壞事」的律政司司長，負起行政長官不可推卸的政治責任嗎？這個政治責任是逃不掉的，鄭若驊辭不辭職都逃不掉。鄭若驊辭職後可無官一身輕，而林鄭身上的政治壓力會更大，她要為力薦用了這麼一個十分差勁的司長向港人、向朝廷解釋，她要為鄭若驊的過失承擔責任。



只是，鄭若驊若真的辭職，她在任內幹的這麼多損害香港法治之事將無人交代，不了了之，律政司更可以「群龍無首」為由繼續胡混度日，放生反對派和黎智英之流——例如對黎智英刑恐東方報業記者一案再拖它個N月不處理，香港法治繼續被人肆意擺弄。



與此同時，反中亂港集團會更加猖狂，窮追猛打「唔告梁振英」，屆時，林鄭不知又會想出甚麼餿主意再玩一次「大和解」也。