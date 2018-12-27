港鐵沙中線醜聞愈揭愈多，看樣子紅磡站月台恐怕非拆卸重建不可，這一拆不知又要拖到何年何月才能通車，而數十億元重建費用更不知由誰埋單。按道理說，沙中線由港府出資，並委託港鐵管理及興建，而港鐵則將工程外判，港府有權向港鐵及承建商追討賠償，問題是，到時各方勢必爭相推卸責任，而且勢必鬧上法庭，要追回這筆錢恐比登天還難，最後還不是由納稅人埋單？正如高鐵工程超支近二百億元一樣，立法會三年前已通過撥款，高鐵香港段也於今年九月通車，但港府至今仍未交代如何追回這筆巨款，大概是肉包子打狗有去無回了。



說來不可思議，沙中線全長僅十七公里，造價將近千億元，堪稱以黃金打造的鐵路，結果竟弄得醜聞百出，不僅一再延誤和超支，而且淪為偷工減料的豆腐渣。世界級造價換來世界級笑話，這是誰之過？很明顯，港鐵和承建商有責任，港府也有責任。近年香港基建千瘡百孔，問題多多，歸根究柢就是因為港府高官失職，他們將工程和監管一併外判出去，然後事不關己，高高掛起。運房局局長陳帆聲稱看新聞報道才知道沙中線出事，問你服未？若是在外國，這種渾渾噩噩的官僚即使不自動消失，也早就被轟下台了。



過去港人引以為傲的基建速度和效率，如今變成香港之恥；過去被譽為世界一流的公務員隊伍，如今淪為九流隊伍。一國兩制出了甚麼問題，港人治港為何落得如斯田地，難道不值得中央好好反思？