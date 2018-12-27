律政司司長鄭若驊不僅僭建耍家，縮骨卸膊搬龍門更耍家。龜縮多日，醜婦終須見家翁，鄭司長昨日現身機場會見傳媒，對於外界質疑律政司放生梁振英UGL案，她聲大夾惡說是獨立專業決定，不需外判尋求法律意見，更自吹這是有擔當，批評外界將事件政治化；對於自己的僭建醜聞，她又使出一招縮骨神功，推說所有事情由刑事檢控專員決定，自己毫不知情，今次徵詢獨立法律意見又不提是否冇擔當了。總之官字兩個口，公我贏字你輸。



稍有職場經驗都知道，上司所謂將事情全權交由下屬負責，上司會不知情才怪，下屬最後還是要向上司交代，倘結果不如意更會被問責。由此可見，僭建放生自己只告老公，鄭若驊不可能不知情，身為下屬的刑事檢控專員更加不可能沒有壓力。鄭若驊叫人別將事件政治化，但身為政府官員，不管前任又好現任也罷，本身就是政治的一部分，知法犯法更是罪加一等。說穿了，有人詞窮理屈又心虛，明知自己沒有合理辯解，惟有扣上「政治化」的帽子叫人收聲。



更令人側目的是，鄭若驊一副咄咄逼人的嘴臉，官威極大，問及會否到立法會解畫更不置可否，絲毫不放民意在眼內，充分演繹出「誰大誰惡誰正確」的神髓。多份民調皆顯示，鄭若驊是得分最低的司長，但長期「墊司底」都無法激起其羞恥之心。她自恃有林鄭撐腰，倒行逆施，多重標準，公信力零蛋，讓這種人繼續領導律政司，香港死得矣！