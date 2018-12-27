中美貿易戰開打不久，中國股市節節下跌，至今挫了約三成，同時美國股市牛氣沖天，節節上升，對比鮮明，樂得特朗普見牙不見眼，四處宣傳中國頂不住了，美國贏了。



可惜，特朗普高興得太早。華爾街在十月初創出歷史高峰後便掉頭向下，愈跌愈急，平安夜三大指數又齊齊重挫，所有板塊全軍覆沒，堪稱最慘烈的平安夜，短短一周便創下全球金融海嘯十年以來的最大跌幅。市場人士哀嘆，史上最長的美國牛市在聖誕前夜奏響了休止符。最好笑的是，股市上漲就是特朗普的功勞，股市不濟則是聯儲局加息的錯，特朗普將矛頭對準了聯儲局主席，恨不得將他也炒掉。



不過兩個月時間，美國股市就大跌兩成，雖然相較中國的跌幅為小，但損失更慘重。道理很簡單，美國有四成五的家庭炒股，中國股民不足一成；美國股市市值約為經濟總量的一點四倍，而中國股市市值僅佔GDP一半，由於美國股市規模比中國的大四倍，美股縮水兩成帶來的帳面損失，當然比中國跌三成的損失為大。



可以說，特朗普之所以在中美貿易戰中自信心爆棚，層層加碼，底氣來自於美國股市的堅挺。如今美股挺不住了，特朗普的氣燄也消減不少，自信心難以為繼。事實上，當美國人發現荷包不是鼓脹了，而是變瘦時，他們還會一如既往地支持特朗普打貿易戰嗎？