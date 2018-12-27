不久前的台灣「九合一」選舉，焦點在兩位明星，一位是現已上任的高雄市長韓國瑜，一位是台北市長柯文哲，觀乎二人取態，就知道台灣人心所向。韓國瑜在市長就職禮上呼籲，日後他推出有利高雄的兩岸交流措施，希望民進黨主導的中央政府不要阻撓；柯文哲在「雙城論壇」上，更再次喊出「兩岸一家親」的口號。如今的老柯，已成了台灣下任總統的熱門人選，有台獨傾向的民進黨正風雨飄搖。



台灣的前總統馬英九出版新著，分析寶島政局、民心，書中指出當地人正深刻反省太陽花學運的意義。當時年輕人頭腦發熱，盲目反對《兩岸服貿協議》，幾年下來，大陸、台灣的經濟一長一消，寶島錯失機遇，讓很多人悔不當初。今次「九合一」選舉，不少選民「悟以往之不諫」，故走運者往往是打着兩岸交好旗號的候選人。獨立論就連在台灣也漸失市場，奇怪香港卻仍有部分人不知醒覺。



近年，香港有些人趨慕台灣，說甚麼嚮往寶島的民主，所以鼓勵移居當地，更有甚者，台灣有人談台獨，香港便跟着人家尾巴走，也談港獨。可憐這些人，就連跟風也不會跟，跟風要跟走運的一方才是，哪有跟着晦氣星跑的道理？近二十年台灣正走背運，經濟在亞洲四小龍之中包尾，總統每選一個，選民就後悔一次，可見部分人是瞎了眼睛。這樣失運的地方理應避之則吉，你不但不避，還要趨之若鶩的話，只有一個原因，就是你自己也成了瞎眼兼失運之人。



如今台灣的瞎眼症有機會痊愈，愈來愈多人覺得台獨是此路不通，寶島的晦氣星正在退度。若港獨分子還不知反省，恐怕只會變成眾人皆醒他們獨醉！