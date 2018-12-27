超強颱風山竹吹襲後，全港許多樹木遭連根拔起，事隔近百日，但政府部門處理龜速，塌樹問題仍未得到妥善處理，將軍澳一條人來人往的行人隧道，兩旁斜坡堆積大量斷木枯枝，部分甚至堆疊得比人還要高。



當區區議員陳博智稱，該堆斷木枯枝隨意放置在斜坡上，曾經傾瀉至單車徑，險些波及一名途經的騎單車人士，而該處是居民主要出入口，附近更有一所小學，倘若在人流高峰時再發生枯枝傾瀉，恐怕不堪設想。又有途人在枯枝堆旁拋棄煙頭，擔心風高物燥會導致火警。



其實各區都有塌樹處理緩慢問題，議員都批評各部門互相「拋波」，總是要再三查詢才能搞清楚是由食環署、康文署還是路政署負責。一個小小的民生問題，都可以在多個部門之間踢來踢去，遲遲得不到解決，顯示政府部門間缺乏協調，甚至出現各自為政、互卸責任的情況。



政府部門各自為政、拖延處理民生問題的狀況，多年來不但見於塌樹處理問題，而且出現在不同的政策範疇，申訴專員公署早已公開批評過很多次。問題出現後，政府未能提出針對性的解決方案，責成特定部門提高效率處理問題，以致各部門互相「拋波」，把問題互相推卸。



筆者促請政府須盡快將各區斷木枯枝清走，不是鋸細棄置於路旁就了事。建議當局考慮採購小型碎木機，該機器可將枯枝吸入後即時弄碎，變成木碎噴向花槽位置當作肥料，可減省運輸時間和成本，加快清理速度。