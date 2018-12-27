美國總統特朗普突然決定從敍利亞全面撤軍，此舉引發國防部長馬蒂斯辭職抗議。對特朗普來說，誰劈炮唔撈或是誰「被辭職」，已是家常便飯，他上任未滿兩年，白宮要員走了一個又一個，十隻手指都數唔晒！呢，馬蒂斯辭職後，負責協調打擊回教極端組織「伊斯蘭國」聯合行動的美國總統特使麥格克，亦因不滿特朗普決定從敍國撤軍而辭職，他原先計劃明年二月離職，家陣提前唔撈，是因為馬蒂斯離任，令其無法工作下去。不過，特朗普只在推特冷冷地說，麥格克由前任總統奧巴馬委任，他不認識麥格克，又質疑對方提前離職只是想出風頭！



特朗普的狂傲，根本容不下直諫之士，凡不順其心者，必炒之而後快，凡不利其身者，必是「假新聞」，一個二個能臣離去，美國內外政策豈能不失序？國之將興，貴在諫臣；家之將盛，貴在諫子。特朗普的一意孤行，恐怕只有俄羅斯總統普京才會欣賞其作風！



馬蒂斯於辭職信中強調，美國真正要對付的是中國、俄羅斯，並指美國只有跟盟友站在一起，才能發揮領導者的影響力。然而，盟友對美國的貢獻，特朗普卻視如敝屣。特氏決定從敍利亞撤軍，又計劃大幅減少阿富汗駐軍，咁搞法，英、法、德等西方國家在沒有美國的支持下，便難以對敍國總統阿薩德施壓，阿薩德政府無後顧之憂，可一心追剿反政府軍，作為阿薩德後台的俄羅斯，不在中東拓展勢力，又怎麼對得住如此良辰吉時？



古人說：「夫世之治亂，國之安危，非由他也。俊乂在官，則治道清；奸佞干政，則禍亂作。故王者任人，不可不慎也。」俊乂指才德出眾的人，今特朗普連「最後的將軍」也離他而去，其用人更是「順我者昌，逆我者亡」，其軍事決策連盟友也不放在眼內，白宮閂埋門一家人治天下，能不亂乎？