在西方文化裏，聖誕節素有「停戰」的傳統，一九一四年的聖誕節，在前線對壘的英德兩軍作出了一項令人難以置信的決定，士兵們私下宣布休戰，雙方甚至交換禮物，氣氛一派歡樂祥和。



然而在一百年後的聖誕節，美國卻出了一個奇葩總統特朗普，他跟別人幹仗年終無休，連聖誕節也不例外。他當天繼續炮轟民主黨人拒絕為美墨邊境建圍牆開綠燈，強調政府不會重開，直到圍牆興建為止。



可以看到，特朗普已將圍牆的興建視為個人施政成敗的關鍵。包括圍牆五十多億美元建造資金的撥款草案，日前在參議院闖關，特氏就要求共和黨參議院領袖麥康奈爾「特事特辦」，只以五十一票的簡單多數表決，而非原本規定的六十票三分之二多數，結果慘遭冷遇，換句話說，即使共和黨在明年復議後的參議院議席優勢有所擴大，仍需要爭取到多名民主黨議員「反水」，圍牆經費方「有戲」。民主黨參議院領袖舒默已表明，無論如何都不會讓特朗普得到「他的牆」，很難想像民主黨立場會有所鬆動，雙方繼續僵持，政府停擺不知伊於胡底。



特朗普為建圍牆無所不用其極，已到了明知不可為而為之的程度。一來民意普遍認為總統應以大局為重，切勿意氣用事影響民眾福祉；二來建牆費用最終幾錢落樓，無人說得準，最新估算是二百多億美元，足足比特氏當初所說的多了一倍，單是每年的維護費用就近兩億美元，對於基建設施「百廢待興」的美國來說，很多民眾認為物非所值。再說，保障邊境安全，並非只有建牆一途。正如有人指出，絕大部分流入美國的毒品，其實是經由邊境口岸，建牆明顯不能對症下藥。如今球在特朗普這邊，一旦不能實現競選承諾，如何向粉絲交代？