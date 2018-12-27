再有食環署外判工蛇王，今次被揭發的是負責中西區滅蟲工作的外判員工，每日朝八晚五的開工時間，實際工作竟然不足兩小時，其餘時間不是玩手機，就是一車人大覺瞓。食環署將工作外判的同時，連監管責任也大腳踢走，負責滅蟲的前線員工既然無王管，滅鼠工作求求其其，難怪香港淪為老鼠樂園，榮登全球首宗老鼠傳人戊型肝炎寶座。



坦白說，中西區雖然號稱香港心臟地帶，不過鼠患問題一向嚴重，幾年前有遊客被老鼠咬腳固然醜出國際，月前本報報道香港公園內老鼠肆虐，觀鳥園變了「觀鼠園」，足見港府根本從未認真看待滅鼠工作。從來，老鼠橫行只因貓兒懶，果不其然，滅蟲專家指至少應花半小時以上進行的噴灑滅蟲劑工作，中西區滅蟲員工只用十多分鐘了事，成效當然大打折扣。



香港的老鼠不怕人，食環的蛇王員工也不怕人，否則豈會在屯門區防治蟲鼠組其中一隊月前被揭偷懶的前車之鑑下，明目張膽於辦公時間搵周公？最離譜的是，有知情者指外判公司對前線蛇王問題知情，不過未有出手懲處，原因很簡單，食環外判合約價低者得，外判商為求有肉食，將員工薪金壓低，以月薪八千元的低價來請人，即使員工Hea做，外判商也只會隻眼開隻眼閉，一來比起請不夠人，犧牲環境衞生對外判商來說算不上甚麼；二來鼠患持續嚴重，生意才長做長有，外判商為啥要倒自己米？



港府諗出外判縮數，外判商也不是省油的燈，所以任得各界鬧到口水乾，滅鼠方法就是決不與時並進，依然沿用咸豐年那一套。港府不肯正視低價外判所產生的服務質素問題，市民也只能被迫與老鼠同行了。