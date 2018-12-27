二○一九年轉眼即至，經歷跌跌不休的一八年之後，未來一年何去何從，普羅市民及投資者都十分緊張。雲集中央領導的中央經濟工作會議日前閉幕，從中央敲定的新一年經濟政策大框架來看，一九年的主旋律是「穩」，這個政策信號亦顯示明年可能很大鑊！



一九年挑戰很多，所以中央擺明了只求穩的立場，在舉國上下大談復興夢之時，中央卻變調求踏實的穩，中央高層在中經會之前，已敲定「六個穩」政策，即穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期，一舉覆蓋民生、投資及國民未來期望。



求穩不遺餘力，反映中央高層對未來一年經濟表現充滿隱憂，更由過去的雄心壯志，變得小心翼翼，同時，亦讓人疑惑曾經的求發展、彎道超車及走出去等口號，已成了消逝在風中的希冀。



求穩主旋律下，中經會的六大政策值得關注，核心政策上，一要加快經濟體制改革，堅持政企分開、政資分開；二要改組成立一批國有資本投資公司、國有資本運營公司，推進混合所有制改革；三要保護民營企業家及家人的人身安全和財產安全。經濟措施亦有三個，一是強化逆周期調節，穩定總需求；二要更大規模的減稅降費、刺激國內的經濟巨輪；三是增加地方政府債券規模，解決地方債爆煲，並定向解決民營、小微企業融資難。連串措施，反映中央高層只想求穩第一、維穩第二，此刻的中國夢只是「穩陣」夢，謝絕風高浪急，怕怕驚濤駭浪。



細看中經會官員的發言，來年評估的確很差，外圍有「世界面臨百年未有之大變局」的挑戰，內部又有改革開放四十年首遇的經濟巨浪，內外交煎，新一年幾大鑊，大家小心為上。