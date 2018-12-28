神州觀察：審計報告年年有　問題資金歲歲多

內地每年一度的審計報告日前出爐，問題資金仍相當嚴重，腐敗問題未見收斂，反有愈演愈烈之勢，究其原因，在於監督不透明，年年行禮如儀。



據審計報告指出，截至今年十月底，有關部門、單位和地方通過上繳國庫、補徵稅款、收回貸款、歸還原資金渠道、統籌盤活、調帳等方式，整改問題金額近三千億元，制訂完善相關規章制度二千九百四十四項，問責處理三千二百多人次。此次整改對象涉及八十多個中央部門、三十一個省和二千三百多家單位。



在中央部門預算執行審計查出問題的整改情況方面，報告透露，審計五十七個中央部門本級及三百六十五家所屬單位已整改四十七億餘元。其中，「三公」經費和會議費管理不嚴是問題之一，另有違規發放津貼補貼和兼職取酬等問題，顯示中央機關挪用公款自肥的情況依然相當嚴重。



顯然，儘管中央提出禁止公款消費和奢靡浪費，以及不搞繁文縟節等「八項規定」已有六年，但從審計結果來看，效果至今依然差強人意。對此或可以這樣解釋：相關實權部門依然認為，八項規定不過是「形式主義」而已。例如報告透露，一個中央部門和六家所屬單位整改後，歸還了由其他單位承擔的出國費用近百萬元，說明這些部門官員公款出國旅遊，是由企業買單。



再看扶貧領域，審計報告指，有關地方已整改問題資金一百五十五億元，處理處分六百四十九人次。而去年同期的審計報告，一六年度至去年十月，全國各地被不當使用扶貧資金逾三十二億元。對比之下，今年扶貧領域的問題資金較去年大幅攀升，主因或與距離中央提出二○年全面脫貧目標日期愈來愈近有關，各地政府及官員抓緊時間瓜分這塊「肥肉」，結果在中央三令五申下，扶貧仍然變扶貪。



雖然今次整改問題金額較一六年度有所下降，但三千億元仍然不是小數目，相當於全國財政最低生活保障支出兩倍多，超過全國基層醫療衞生機構支出的兩倍有餘，而今年全國扶貧資金不過一千億元。



當民眾對上學難、看不起病、房價高、養老難四座大山怨聲載道，當國內還有賣腎救女、爬天梯或溜索上學、貧困農婦絕望舉家自殺的悲劇不時上演，三千億元問題資金，不能不說是一種諷刺。



難以理解的是，審計報告年年發布，公眾年年質疑，年年披露大量違法違規問題，但問責卻停留在內部整改，頂多是行政問責，遑論移送司法。因此審計過後歸於平靜，從未有高官會丟烏紗，也無人被送監獄。審計與紀檢、政法，目前已並列為內地三大監督利器，然而與後兩者相比，審計卻更像是無牙老虎。



