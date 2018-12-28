正論：房屋問題愁煞人　來年展望最悲觀

光陰似箭，轉眼間一八年已接近尾聲。最新民調顯示，對於來年香港整體發展態勢，樂觀者遠遠少於悲觀者，而認同來年最需要解決房屋問題的市民更創下一九九四年以來新高，市民愁緒滿懷，正是對港府管治投下的不信任票。



即將過去的一年不堪回首，香港既有號稱「史上最強」的強颱風山竹來襲，又有接二連三的慘烈車禍；蚊患一波未平，鼠疫一波又起；內地豬瘟一發不可收拾，香港淪陷恐怕只是時間問題，市民想過個平靜年也淪為奢望。更別說股市跌跌不休，政治紛紛擾擾，港獨蠢蠢欲動，假難民無惡不作，司法烏煙瘴氣，法律面前漢奸洋奴及權貴更平等，而帶頭知法犯法的律政司司長鄭若驊不僅在住所大搞僭建，更為了獨斷專行而僭建出檢控新規矩，為法治敲響喪鐘，為人治鋪平道路。



人們希望新年帶來新氣象，但現實卻無法令人高興起來。從國際大氣候看，世界經濟有十年調整一次的周期率，而○八年全球金融海嘯正好過去十年，尤其是美國大搞單邊主義，中美貿易戰如火如荼，不知伊於胡底，為全球經濟帶來不確定性。香港是細小經濟體，有如汪洋大海中的一條小船，有了中美這兩艘巨艦可依靠才會安全，如今中美這對「怨偶」有離婚的風險，香港不可能獨善其身。從美國政客威脅要修改與香港有關的法律，到有香港身份證的華為副董事長孟晚舟在加拿大被捕，證明在美國人眼中，一國兩制下香港與內地已被同等看待，未來將有更多的驚濤駭浪已是可期。



從本地小氣候看，房屋、安老、教育、醫療等問題老生常談，未有解決迹象，反而不斷惡化，這從公院急診室及病房近日再次逼爆可見一斑。房屋問題最為嚴峻，港府拓土建屋說多過做，「明日大嶼」計劃恰似海市蜃樓，可望而不可及，公屋平均輪候時間勢必不斷延長。另一方面，樓市進入調整期，更是風高浪急，過去十多年來樓市狂飆固然令無殼蝸牛望樓興嘆，但樓市下跌的負面影響更大，房屋是中產人士的身家所繫，樓市下跌導致財富消失，勢必嚴重打擊消費意欲及整體市道，若是大量負資產湧現，那就不僅是經濟問題，更會演化為政治問題，當年燒炭成風及五十萬人大遊行場面，至今令人記憶猶新。



過去人說：亡，百姓苦；興，百姓苦。今日樓市亦作如是觀，不管樓市是大升還是大跌，都足以帶來無法想像的破壞力，港府有甚麼對策呢？如今的香港，有樓一族對樓市調整憂心忡忡，無樓一族則憂慮上車無期，民調顯示，認同房屋問題最需要解決的市民創下二十四年新高，足以反映香港的樓市問題來年風險最高，最令人忐忑不安，折射出市民對港府房屋政策失敗的憤怒。



「棄我去者，昨日之日不可留；亂我心者，今日之日多煩憂。」天氣預報新年期間寒潮來襲，氣溫急降，香港人何止要添衣禦寒，更要為動盪不安的未來繫緊安全帶。



