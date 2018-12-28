功夫茶：多隻香爐多隻鬼　平等機會得啖笑

都話平機會係個政治花瓶，中看不中用，點知呢個花瓶家陣衰到生晒蟲發晒霉，擺喺度都嫌眼冤。最為人詬病嘅，咪就係呢個機構本身都不公不正，甚至淪為退休高官圍威喂嘅掘金俱樂部囉。



嗱，平機會成立咗廿二年，主席一蟹不如一蟹，前任周一嶽已經夠晒廢，現任嘅陳章明一樣唔好得幾多，兩位仁兄任內都爆出勞資糾紛，都被前下屬投訴受到不公平對待，認真夠晒諷刺。本身都烏煙瘴氣，旨意佢哋為平民百姓伸冤，咪即係嘥氣。



統計數字唔會呃人，有關注團體發現平機會喺過去十年每年處理八百至一千多宗投訴個案，係威係勢咁款，但每年獲批嘅協助法律訴訟個案只有大約十宗咁大把，「低到離晒譜」。關注團體仲話，平機會明明有權向受害人提供法律代表協助，甚至直接作為興訟人代為出頭，偏偏有權不用，有責不盡，搞到受害人往往因為無法支付昂貴訟費而放棄追討，你話公唔公平吖？



不過甲之砒霜，乙之熊掌，平機會幫唔到小市民啫，幫到一班舊電池發揮餘熱已經功德無量喇。屈指一數，呢個廢機構成立至今共有八位主席，既有公職王，又有退休大法官；既有前行會召集人，更有退休高官，好聽就叫港府大友好，唔好聽就叫九唔搭八、拉雜成軍。正如關注團體話齋，遴選主席委員會代表性不足，成員欠缺促進人權及平等機會背景，會上亦冇包括從事反歧視工作嘅非政府組織代表，仲要衰到會議全部以閉門形式進行，一句講晒就係黑箱作業，畀自己友玩晒。



睇吓周一嶽咪知囉，做食衞局局長嗰陣，有名你叫一周一鑊，個朵早就臭晒，殊不知一個屈尾十又可以坐上平機會主席個位也文也武，月袋廿幾萬，幾和味呀。家陣陳章明即將卸任，當局又開始招聘，到底今次又輪到邊位退休高官得到幸運之神眷顧，可以講句「阿媽我得咗」呢？



講真，平機會做唔到嘢都算嘞，最弊係添煩添亂。當年周一鑊大力推動同性戀平權同埋族內歧視，全部無喇喇整撻瘌，最後畀人媽到七彩而不了了之。至於現任嘅陳章明到底有咩建樹同搞作，除咗協助一名男士控告酒吧推出「女士之夜」違反性別歧視條例，畀人笑到面黃，相信大家𢱑爆頭都諗唔到第二單咯。



所以話，多隻香爐多隻鬼，平機會嘅存在本身已經係最大嘅唔公平。試問今時今日嘅香港地，除咗退休高官可以無限翻閹，仲有邊個僱主肯聘請長者吖？明明係機會唔平等，偏偏叫做平機會，被人鬧爆有乜出奇吖，不如摺咗好過。



