世界視線：難民美國夢未圓　撕破人權假面具

繼月中一名七歲危地馬拉女童，被美國邊防人員拘留期間懷疑脫水休克致死後，再有一名和家人偷渡到美國的危國八歲男童，在新墨西哥州拘留期間不適死亡。特朗普強硬的反非法移民政策再次被推到輿論風口浪尖，民主黨指摘特氏不人道，必須為悲劇負責。



反非法移民一直是特朗普的主打政綱，目前聯邦政府陷入停擺，也是因為興建美墨邊境圍牆被民主黨阻撓而進展緩慢所致。面對來自中美洲的「大篷車難民」大軍壓境，特氏甚至出動軍隊應對，可見他不會從根本上改變「零容忍」態度。明知如此，來自危地馬拉、洪都拉斯等國的難民依然扶老攜幼前赴後繼，說穿了是當地太過貧窮。問題是，這些地方既無內戰，也無政變，他們充其量只是經濟難民，別國是否有責任照顧，不言自明。



事實上，特朗普站在美國優先的立場，反非法移民無可厚非，環顧歐洲，難民問題已搞到多國焦頭爛額。例如最愛講大愛包容的德國，隨着難民帶來的治安和財政壓力，此起彼伏的性侵案和恐襲案，已將總理默克爾的民望消耗殆盡，隨着地方選舉失利，不得不宣布卸任後退出政壇。又如英國深陷脫歐泥沼不能自拔，歸根究柢又是難民問題惹的禍。至於歐洲極右政黨及民粹主義崛起，也是難民引發的後遺症。



因此，特朗普收緊移民政策不能說錯，甚至是大勢所趨，但其他國家可以如此，美國卻不可以。美利堅向來將人權、民主掛在嘴邊，擺出大義凜然狀，動輒對別國說三道四，單是新疆人權問題，副總統彭斯便惡形惡相指摘北京，如今講一套做一套，實在太虛偽。零容忍政策拆散了多少難民家庭，又有多少兒童日夜哭爹喊娘，有目共睹。更何況，美國的立國精神就是「大熔爐」精神，如今搞起孤立排外主義，簡直是自打嘴巴。



有道是，人民當自強。既然美國出動軍隊拒絕難民，更應認清事實：求人不如求己。像中國過去積弱貧窮，多少華人被賣豬仔到舊金山做苦力，如今國家強大了，人民是昂首闊步走出去花錢。



