產評：港新股有量無質　枉稱為全球第一

香港今年新股市場多得一批新經濟企業上市，無論宗數及集資額俱稱冠全球。不過，港股表現虎頭蛇尾，年初升過一陣後便「無貨賣」，未到第四季已步入熊市，散戶普遍損手，意興闌珊，加上新股有量無質，跌破招股價不計其數，難以吸引認購，故新股市場只能說是表面風光。



據會計界統計，今年香港新股上市數目超過200隻，集資額逾2,800億元，主要是香港交易所實施了新的上市機制，帶動新經濟企業的上市浪潮。當中，同股不同權股份有兩隻，無盈利生物科技股則有五隻，加上傳統經濟巨企中國鐵塔，成就香港在全球新股市場的王者地位！



可惜如此「美名」，散戶卻無福消受，那些所謂新經濟公司，招股時「係威係勢」，但上市後股價就無以為繼，加上第三季港股跌勢加劇，散戶輸的輸、走的走，更遑論去認購低質新股。在認購不足的情況下，減價招股甚至打退堂鼓，亦屢見不鮮。



在中美貿易戰及環球金融市場持續波動之下，國際間經貿活動相應減少，資產價格持續受壓，一定程度壓抑企業上市融資的需求。再講，今年上市的新經濟股不濟，以及中美科技戰下新經濟發展備受挑戰，亦打擊投資者對新經濟股的興趣。可見新股市場供需面失衡，來年可能既不旺丁，也不旺財！



提供新股孖展一向是證券行收入的重要來源，過去低息環境加上集資額高，養活了不少證券行，但如今股市動盪，投資氣氛轉差，令經營變得困難。觀乎港股如今每日成交才數百億元，幾近「拍烏蠅」的市況如何能養活大小證券行。若然企業來港上市了，卻未能享有便利的融資環境和具足夠的市場資金體現資產價值，這樣只會打擊企業選擇來港上市的意欲。在內地擬於明年上半年推出科創板之下，區內競爭勢必加劇，香港不能毫無危機感。



港股一潭死水，經濟環境固然有影響，但市場深度和流動性不足，也是客觀事實。預計明年首季，港交所將公布新一個三年戰略計劃，如何增加市場資金，配合完善監管，做好新股審批及嚴格執行進出機制，鞏固優勢，至為重要。



說到底，徒具虛名不能飽餐！只有設法保持香港作為優質公司的首選上市地，那新股市場集資量愈做愈大，才顯得有意義。除了要滿足內地經濟發展，香港還須加強開拓國際多元商機，吸引不同地方和不同行業的企業來港上市，減低依重單一市場或行業發展的風險，行穩致遠。



