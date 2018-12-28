美國敗走阿富汗，從而使中亞、西亞與中東連接，巴基斯坦、阿富汗都可歸入中亞。搬走戰爭障礙，阿富汗便變區域樞紐，把印度洋沿岸與亞洲大陸的中心地方連接起來，打破十九世紀以來俄、英的大國之爭，抹除所謂陸權與海權國家之分，回復到至少是奧斯曼帝國時的絲綢之路海陸聯運。



面對這樣的大勢，也是利之所趨，印度是無力扭轉，更不用說重建英印帝國時期對印度洋的控制，與美國並肩抗華。正如烏克蘭上層仇視俄羅斯，貿易上卻與俄國愈來愈密切結合；印度公開反對一帶一路倡議，貿易方面也一樣愈來愈倚重中國的進口。中國對印度的政策，毋須公開鬥爭，只要保住巴基斯坦，制約印度的軍事冒險主義，建設西藏日喀則到尼泊爾的鐵路，以及在中緬鐵路建設之餘，沿舊中緬公路路線建鐵路通達印度東北邦的邊境，便可擴大貿易與文化影響，在地區的層面上瓦解印度的仇華政策。印度不能推動東北邦的經濟發展，便不能保住中央政權的威信和影響力。中國不用武力收回藏南，卻可用經濟融合使之與印度疏離，更可促之與孟加拉、緬甸合作，形成次區域的經濟融合。



美國撤軍便會引發一連串的連鎖作用，關鍵是中國主政者能否突破美國多年來在中國製造的知識迷霧，看到國家戰略利益所在，認清國際大勢，順勢而為。



中巴經濟走廊與中緬經濟走廊若能切實執行，便可保印度洋不為美國海空軍所佔據並以此遏制中國和維持其世界霸權。