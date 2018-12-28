當年朝廷之所以用曾蔭權半途取代董建華，一是老董無能，擔不起行政長官之大任；二是朝廷那時還看不清香港回歸後出現方方面面的亂局原因何在，看不清反對派「反中亂港」的招數和目的，不可以「甩手不管」對待之，更不可姑息縱容，對他們的所謂「抗爭」、「政治訴求」步步退讓，以為順了他們就是「順應了民意」，以為香港就能天下太平；三是盲信港英政府治港的神話，以為英夷培養的「政治精英」、公務員隊伍必能自動管治好香港，尤其是像曾蔭權之流更是佼佼者。



這種盲信，使朝廷放鬆了對港英餘孽的政治考察和要求，放鬆了對英夷部署撤退埋藏地雷和無間道的警惕性，結果吃了大虧。曾蔭權治下，香港更亂，反對派更猖獗，香港更離心離德。本土激進和港獨分裂勢力正是從那個時候起醞釀發酵，曾蔭權離任後立刻在「反國教」和「佔中」活動中冒了出來。



我們不清楚朝廷有沒有好好總結重用港英餘孽代表人物當特首的嚴重教訓，我們只知道，梁振英幹了一屆，就讓以曾蔭權為「公僕楷模」的「同門師妹」當了特首。林鄭月娥一上台便「楷模」曾蔭權當年拍着胸脯對朝廷說可以「搞掂」反對派，也提出了與反對派「大和解」的方針，明裏暗裏庇護反中亂港集團和曾蔭權當政時留下的政治遺產——港獨分裂勢力。她還「楷模」曾蔭權力薦了一個最廢的律政司司長，比曾蔭權的「真兄弟」曾俊華出任財政司司長更廢，對香港的損害更深更大。



於是，已經導致香港司法淪喪的鄭若驊，比當年的曾俊華更加激起民憤民怨。她想左右通吃，卻落得個「左右不是人」，全社會聲討逼其下台，這把火遲早會燒到林鄭月娥身上，港英餘孽治港禍港是逃不出某些被懲規律的。