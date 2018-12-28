這年頭全世界都在講人權，甚麼人人生而平等、人權天授等等，聽起來冠冕堂皇，實際上根本不是這麼一回事。正如《動物農莊》所說「有些動物比其他動物更平等」，西方鼓吹的人權是有等級之分的。加拿大拘捕中國公民，歐美國家集體噤聲，中國扣留加拿大公民，歐美國家即齊表關注，這豈止是雙重標準，簡直是精神分裂。西方人自視高人一等，做任何事情都是正確的，都是理直氣壯的，而中國人做任何事情都是不合法的，都是違反人權的，你說這到底是甚麼邏輯？又是甚麼標準？



最好笑的是，歐美國家質疑中國扣留加拿大公民有政治動機，好像加拿大拘捕中國公民與政治無關似的，這分明是自欺欺人。實際上，司法向來離不開政治，「孟晚舟事件」既是如假包換的政治事件，更是赤裸裸的侵犯人權行為，加拿大當局愈是強調法治和司法獨立，愈顯得虛偽和無法無天。



大家不妨想像一下，美國可以將國內法凌駕於國際法，或自己動手，或指使嘍囉國出手，在全世界隨便拘捕外國公民，這是多麼恐怖的一件事？美國今天可針對中國公民，明天也可針對其他國家公民，世界上還有自由人權這回事嗎？



香港那班洋奴漢奸替洋主子搖旗吶喊，對「孟晚舟事件」拍手稱快，其實他們未免高興得太早了，在洋人眼中，內地和香港並沒有甚麼分別，中國公民隨時隨地被抓，香港居民也無法獨善其身，今天的孟晚舟，也許就是明天的任何一個香港人。