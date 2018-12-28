龜縮多日的律政司司長鄭若驊一蒲頭即頤指氣使、大擺官威，既對記者指手畫腳，又設下諸多規矩，不喜歡便不作答，態度之囂張，連其上司林鄭月娥也望塵莫及。



到底「僭建驊」底氣何來？很簡單：「朕即天下」、「我就是法律」也。她以證據不足為由不檢控梁振英，又推說在完全不知情下自我特赦僭建醜聞，並「僭建」出若案件涉及律政司中人才會諮詢獨立大律師意見，否則不用諮詢的準則。



這些規矩聞所未聞，反而過去的梁錦松偷步買車、曾蔭權公職人員行為失當等涉及高官的案件，律政司皆會諮詢獨立大狀意見以示公允，這才是慣例。到了鄭若驊擔任司長即顛覆一切，更以一句「不評論過去對錯」暗批前任們皆錯了，只有我鄭若驊最懂法律，只有我才是對的！可見朕即天下、我就是法律何等威風！



問題是，香港是法治社會，並非人治封建王朝，鄭若驊有法不依，鍾意點就點，仲成世界？推而論之，只要阿姐佢喜歡或是其自己友，即使有人犯了嚴重罪行，只要一句證據不足便可獲放生，香港勢必陷入一片黑暗。



再推論下去，律政司司長不但可隨意放生別人，更可肆意放生自己，既然僭建不用上身，下次若涉及更嚴重指控同樣不用上身，豈非貪贓枉法、殺人越貨都可以為所欲為？這就難怪，漢奸黎反中亂港罪行罄竹難書、恐嚇東方記者全城怒吼，卻依然毫髮無損，皆因有最堅實的司法保護傘放生也。