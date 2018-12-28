近年來，西方人一直熱烈討論「龍象之爭」，認為印度終將超過中國，原因是印度有民主制度，而中國的集權體制束縛了可持續發展的潛力，然而只消看看近日被印度官方及傳媒大吹特吹的建造最長鐵路大橋的「高效率」，就知道西方人是如何的一廂情願。



「我可以自豪地說，現屆政府已完全改變了印度的磨蹭文化。」印度總理莫迪出席印度最長鐵路橋啟用儀式時如是說，印度傳媒則強調這座靠近中國邊境的鐵路橋具有重大軍事價值，可以快速地投入軍力。該橋全長約五公里，一九九七年奠基，二○○二年開工，今年聖誕節開通，前後耗時長達二十一年，但已經是印度人眼中「最驚艷」、「最自豪」的基建了。



印度建橋曠日廢時，幾乎同印度文化一般歷史悠久。相比「中國速度」，「印度速度」堪稱龜爬蝸步的代名詞；相比中國人建橋動輒數十公里，印度的最長鐵路橋不過是「小兒科」；相較兩國的鐵路運輸，印度的火車還是噴着黑煙鳴着長笛的綠皮車，中國則擁有全球最多的高鐵，快速安靜，整潔舒適；再看兩國經濟體量，四十年前雙方水平相當，如今中國經濟規模大印度四倍，差距還在進一步拉闊。



不管黑貓白貓，捉到老鼠就是好貓；不管甚麼制度，效率高就是好制度。是印度的民主制度好還是中國的特色社會主義好，大家心中有數。