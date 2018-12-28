若說本欄跟其他的評論有甚麼不同，或許就是較喜歡把話說在前頭，特別愛「預示吉凶」，因為筆者是讀歷史出身的。



歷史研究最愛「馬後炮」，我是歷史人，早年深受其毒，後來尤其不屑此道。在下不時打趣地跟身邊年輕人說，自己是歷史學的叛徒。大學一年級時，看到歷史學家分析秦代速亡原因，言簡意賅，一錘定音，就是「役民過甚」四個字，一度使我佩服得五體投地。且看秦朝短短十幾年內，北擊匈奴、南平百越，修建長城、直道、阿房宮、秦王陵，可謂窮兵黷武，耗盡民力。



但人長大後，慢慢覺得役民致敗說不過是事後孔明，歷史上勞民傷財之舉多如牛毛，不見得每一次都會招來亡國厄運。遠的不說，單論本朝中華人民共和國，立國後翌年便在朝鮮半島跟美國作殊死爭戰，接着大躍進、文化大革命，幾乎沒一刻消停。如果中共當時守不住龍庭，包準史學家們又會一本正經地跟你說，但凡役民者如何必致敗亡。事實上，中共的江山卻是愈坐愈穩，試問役民說又該如何自圓？



除非在秦朝未敗亡前，有人觀乎種種勞民之舉，就斷言它必招失敗，而且能預示出大概在多少年內應驗，真能如是，他的見解才有討論價值。筆者撰寫時評往往大膽預測事情結果，較少作事後分析，即使分析，所用的理論根據大都已在事前指出。這樣做不是為炫耀自己有甚麼先見之明，只是為向讀者負責，寫出具討論價值的意見。



這一年，本欄一直預示中美貿易糾紛最後會談得攏，也預示香港反對派將愈來愈失去選民支持，最後對不對尚未知，但起碼是在講我認為有意義的話。