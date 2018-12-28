民陣早前舉行記招，聲稱將會發起元旦遊行，更指歡迎港獨分子加入遊行隊伍及在終點發言。民陣向行政署申請使用政總東翼前地為遊行終點，行政署電郵回覆，明言港獨不符合「一國兩制」及《基本法》，政府絕不容許任何違反香港法律、包括《基本法》的活動在東翼前地進行。



如果是合憲合法的遊行集會，組織絕對可以表達訴求，但如果訴求內容是分裂國家、港獨等，政府就應依法辦事，絕對不能容許任何人或組織在政府地方播獨，如果組織強行在政總東翼前地舉辦港獨集會，便要有接受法律制裁的準備。



民陣過去曾發起的遊行都有港獨分子參加，民陣皆推諉責任稱並非主動邀請，但今次卻主動聲言歡迎「港獨」，這顯示民陣已放棄過去口說不贊同港獨的面具，明目張膽與港獨行埋一齊，主動為港獨分子提供播獨平台，雙方已同流合污，市民須認清民陣的真面目。



以往參與民陣遊行的示威者，可手持不同標語進入政府總部東翼前地，惟今年「十一」有示威者高舉港獨相關的標語，被警方及行政署禁止進入東翼前地，期間雙方發生衝突，導致三名政總保安員倒地受傷。



其後特首林鄭表示：「大家可以想像，在政府物業裏儘管容許一些人士進來作示威或言論表達，但這些人士利用這個政府地方來鼓吹、宣揚港獨，這沒可能被政府接受的。」而社會各界認同，示威者強行在政總前地播獨是公然挑釁法律，政府不應就範。