身陷僭建醜聞、民望低殘嘅律政司司長鄭若驊，龜縮了逾十日，日前返港會見傳媒，被問到決定不檢控梁振英ＵＧＬ案前為何不先諮詢外間獨立法律意見，但見她官威十足的說律政司作任何決定時不偏不倚、一視同仁，不會因為一個人的背景而因人而異，重申不會考慮涉事人的地位和政治背景，強調做法有擔當。



當真是無恥者最無敵，鄭若驊講呢番說話竟然臉不紅、耳不熱！律政司司長忘記了自己的本分，自然便喪失了恥感。鄭若驊巧言令色，言論與事實不符，明顯偏離過往一貫的做法。事實上，根據律政司早年向立法會提交的文件，律政司尋求外間法律意見的理由之一，是避免可能給人偏袒觀感或出現利益衝突問題，今次她自把自為，把律政司提高到一個「至尊無敵」的地位，歪理當真理，隻手遮天，做錯事也理曲氣壯，一味死撐！香港出了一個如此有「擔當」的「公義守護者」，老朽只能慨嘆特區政府已去到「道德廢、氣節喪」的地步！



當年革命家徐錫麟遊歷浙江各地，結交了他稱為「奇才力士」的會黨成員，他對人說：「涉歷四縣，得俊民數十，知中國可為也。」今老朽見特區政府「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」，一眾問責高官多為廢柴，顛倒黑白，是非不分，像鄭若驊身為「不偏不倚」的律政司司長，卻多次放生漢奸黎，尤其令人髮指嘅係漢奸黎涉刑恐東方報業記者案，一拖年半仍未提出檢控，咁都叫「有擔當」？你唔知醜老朽卻起了一身雞皮疙瘩！徐錫麟當年知中國可為，皆因仍有人才也，老朽則知特衰政府多廢官，香江不可為也！



鄭若驊自以為有擔當，一臉傲慢打官腔，又視立法會如無物，如此一個「德不稱位，能不稱官」的「法治守護者」，香港的法治精神，就咁畀佢玩死！