日本不愧是美國的「忠實好學生」。內閣官房長官菅義偉日前宣布，日本將退出國際捕鯨委員會（IWC），並將於明年七月開始，重啟自一九八八年起停頓的商業捕鯨作業。



正是因為人類瘋狂濫捕，導致鯨魚數量不斷減少，IWC遂於一九八六年下令停止商業捕鯨，只允許以科研為目的而進行的捕鯨活動。多年來，日本人一直以「科研」為幌子掩人耳目，每年捕殺二百至一千二百條鯨魚，名為「調查鯨魚數量」，評估牠們是否處於瀕危狀態，實際上這些研究對象最終都會流入市場，成為老饕們的盤中飧。



日本政府的理由是這樣的，全球鯨魚數量已回升，可恢復部分商業捕鯨。其實這無異於「雞與雞蛋」的循環論證，正因為各國減少捕鯨活動，才起到保育作用，如今日本人要退群，其他捕鯨國家包括南韓和俄羅斯，據聞已虎視眈眈，隨時效法日本的做法。



日本無視國際規則的做法，十足十特朗普。特氏帶領美國退出《巴黎氣候協定》，就是只看到自身利益，當全球最發達國家首先想到如何佔便宜，其他國家何苦為減排付出代價？又如華府執意削減對聯合國維和工作的資金投入，會費也經常「有拖冇欠」，卻整天想着其他國家睇他們美國佬台戲，能力愈大，膊頭愈縮，比以往美國打正旗號充當「世界警察」更加乞人憎。以此衡量，日本作為美國的小弟，始終有所顧忌，聲稱將把商業捕鯨範圍「局限」在日本近海及專屬經濟區內，並將以觀察員身份留在IWC科學委員會等組織。



談到殘酷對待動物，內地吃狗肉現象廣遭詬病，如今日本為了利益，將保育拋諸腦後，本質上並無多大區別，不知那些「哈日」、「精日」之輩有何高見？