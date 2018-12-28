龜縮十多日的律政司司長鄭若驊終於放完大假，再也沒有辦法逃避，始終都要回港面對公眾批評。不過，從她在機場受訪的表現，看得出她的氣燄及獨斷獨行的固執。



據報道，鄭司長比原定時間遲到近半小時才現身。網上有不少關於政府高層為何總喜歡遲到的分析，其中遲到的原因有很多，不過故意遲到不外乎想凸顯身份地位、未見面便先擺官威等。



事實上，鄭司長甫現身即擺款，以有別於其他高官慣常在咪兜前受訪的做法，她一來便先行「訓示」記者，要舉手問問題，「唔好一齊大聲叫」、「文明啲」，只差沒叫記者「雙手擺後面」而已，彷彿只有鄭司長最文明，其他高官都是未開化的生番。這位誤以為自己是訓導主任的律政司司長，在短短約十三分鐘的採訪裏，答非所問，亂噏一通，例如聲稱若案件涉及律政司中人，才會諮詢獨立大律師意見。



眾所周知，前特首曾蔭權被控公職人員行為失當罪，律政司當年就諮詢了海外大律師意見，曾蔭權甚麼時候變成了律政司中人？抑或所謂的規矩、做法，全是律政司司長一個人說了算？令人驚嘆鄭司長與失言多過食飯的運輸及房屋局局長陳帆一樣隨口噏當秘笈，兩人民望同樣低殘，或者胡說八道就是港產無能庸官的特徵。



律政司有法不依，大搞雙重標準，早已淪為包庇權貴、漢奸洋奴走狗的部門，這是有目共睹的事實。鄭司長在咪兜前卻大講律政司如何不偏不倚、無畏無懼、一視同仁，單是將漢奸黎刑恐東方報業記者案拖逾十八個月不告，就讓人再次見識到司長的「亂噏力」了。