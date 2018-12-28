還有幾天便踏入新一年，美國白宮近日刮起六級颶風，不久前才因加息一躍而成特朗普怒炒名單之首的聯儲局主席鮑威爾，轉眼間已從鑊剷排名下跌，財長姆紐欽成了待炒大熱，原因仍是美股跌不停！



這個聖誕節可能是特朗普最糟的一個節日，心情靚唔起。他最在乎的事，近來沒一單順利，美國國會不撥興建美墨邊境圍牆的五十億美元款項，激到特氏以暫停部分政府部門運作來報復，府會兩敗俱傷。



更煩心的是股市，幾個月前，特朗普譏笑中國A股跌不停的推特還讓人記憶猶新，轉眼間，美股十月漩渦式下跌，十二月瀉藥式跌不停，平安夜三大指數插水之急之烈，被評為僅次於一九二九年的美國大蕭條，從升市功臣到大蕭條災星，特朗普最怕的是「美國完了」，更怕總統寶座坐不穩。



因此，特朗普近期一直在玩拋帽，跌市災星這頂帽先拋給掌管聯儲局的鮑威爾，然後又拋給被市場質疑是流動性不足元兇的財長姆紐欽。總之，炒人能自保，炒人能洗白自己。可是，特朗普愈狂愈嬲，美股的市場情緒便更怕怕，市場不怕他炒人，但怕他把白宮陣營僅剩的貿易戰溫和派姆紐欽炒魷，那麼中美貿易戰、美國對外貿易戰或更難收科。



美股大跌原因不少，特朗普的減稅，對美國經濟本就有火趁風勢、令狂熱更狂熱的表面刺激，而特氏一手掀起的貿易戰、油價戰、貨幣戰，帶來的打擊其實更大，再碰上聯儲局縮表的威力，當亞洲新興市場已跌得面目全非，美股追跌不是很正常嗎？



譏笑別人愈得意、愈張狂，被人譏笑時便會更難堪！這個聖誕，特朗普嘗透了此中滋味，所以一個又一個追殺名單傳了出來，「you are fired」的遊戲再起。其實，白宮主人何嘗不知他亦是追殺令的一個人物，白宮新一年勢難平靜。